川普：俄烏達成協議可能性 2周內分曉

美國總統川普廿一日在自創社群媒體真實社群寫道，若不能攻擊入侵者的國家，要贏得戰爭就算不是不可能，也是非常困難。這就像是一支防守極佳的運動團隊，卻不被允許進攻，那就沒有勝利的機會！俄烏的情況也是如此，「要是我是總統，這場戰爭根本不會發生，機率是零。接下來的發展會很精彩！」

川普同日在接受右翼媒體「新聞頭條」記者史塔恩茲電訪時，對俄烏達成和平協議的可能性表示，「我會說，兩周內我們就會知道結果；之後，我們也許將必須採取不同策略」。另外，澤倫斯基在廿一日公布的談話中說，「我們希望在七至十天內了解安全保障架構，需要了解哪國在每個特定時刻準備做些什麼」。他還說，在這項安全保障架構獲同意後，川普希望見到俄烏領袖舉行雙邊會談。

美國軍方廿一日表示，美國和若干歐洲國家的軍事首長，已完成對烏克蘭的軍事選項。消息人士同日對路透說，選項之一為派歐洲部隊駐烏，但由美國負責指揮和管制。美國的空中支援可能包含提供更多防空系統給烏克蘭，以及美軍戰機執行禁航區。