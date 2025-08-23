聽新聞
0:00 / 0:00

川普：俄烏達成協議可能性 2周內分曉

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會面。歐新社
川普總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會面。歐新社

美國總統川普廿一日在自創社群媒體真實社群寫道，若不能攻擊入侵者的國家，要贏得戰爭就算不是不可能，也是非常困難。這就像是一支防守極佳的運動團隊，卻不被允許進攻，那就沒有勝利的機會！俄烏的情況也是如此，「要是我是總統，這場戰爭根本不會發生，機率是零。接下來的發展會很精彩！」

川普同日在接受右翼媒體「新聞頭條」記者史塔恩茲電訪時，對俄烏達成和平協議的可能性表示，「我會說，兩周內我們就會知道結果；之後，我們也許將必須採取不同策略」。另外，澤倫斯基在廿一日公布的談話中說，「我們希望在七至十天內了解安全保障架構，需要了解哪國在每個特定時刻準備做些什麼」。他還說，在這項安全保障架構獲同意後，川普希望見到俄烏領袖舉行雙邊會談。

美國軍方廿一日表示，美國和若干歐洲國家的軍事首長，已完成對烏克蘭的軍事選項。消息人士同日對路透說，選項之一為派歐洲部隊駐烏，但由美國負責指揮和管制。美國的空中支援可能包含提供更多防空系統給烏克蘭，以及美軍戰機執行禁航區。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

川普施壓下 台灣明年國防預算占GDP 3.32%創新高

川普批光電世紀騙局 曾文生：能源使用是總和概念

相關新聞

川普：俄烏達成協議可能性 2周內分曉

美國總統川普廿一日在自創社群媒體真實社群寫道，若不能攻擊入侵者的國家，要贏得戰爭就算不是不可能，也是非常困難。這就像是一...

俄574無人機、40飛彈襲烏近數最猛 傳烏擬建兩韓式緩衝區

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭，這是數周以來最大規模空...

秀指著普亭照片 川普：烏克蘭想贏得戰爭 須持續攻擊俄

就在為了促成停戰而連續主辦兩場峰會之後，川普總統21日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，烏克蘭...

路透：雙普談和平協議 普亭開出烏克蘭放棄頓巴斯等4條件

路透報導，俄羅斯總統普亭上星期在阿拉斯加與川普總統峰會期間，開出結束俄烏戰爭四大條件。

「布達佩斯」再次刺痛烏克蘭 當年說好的安全保證呢？

曾經是全球第三核武大國、歐洲的軍事經濟強國—烏克蘭，如今淪為任人宰割的小國。烏克蘭現今的悲劇就栽在當年的「布達佩斯」。日前美媒稱，為解決俄烏戰事，白宮首選「布達佩斯」舉行美俄烏峰會，這是在烏克蘭的傷口灑鹽。 俄烏戰事開打3年多，烏克蘭多處領土被俄軍占領，為了結束戰爭並確保烏克蘭不再被俄羅斯侵略，美英等國都提出對烏克蘭的安全保證，烏克蘭總統澤倫斯基也稱，安全保證才是終結戰爭的起點。 早在30多年前，西方各國對於烏克蘭的「安全保證」就已承諾過一次，結果呢？

川普大放厥詞後 俄烏和談仍遙遙無期

按照川普政府的大外宣，調停俄烏戰事有多項重大突破：俄羅斯總統普亭已準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面；克里姆林宮據說已接受西方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。