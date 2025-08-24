澤連斯基暗示將發動更多反攻

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基表示，該國必須擺脫長期防御的狀態，轉向積極進攻。“這場戰爭必須停止，我們必須對俄羅斯施加壓力”，澤連斯基在周四的晚間視頻講話中說道。普京只理解“權力和施壓”。

澤連斯基表示，烏克蘭軍隊將繼續捍衛國土和人民。但他說，美國總統特朗普說得很有道理，單憑防御是不行的。

周四，特朗普在其社交媒體平台Truth Social上發帖道：“要贏得一場戰爭，卻不攻擊侵略者，這非常困難，以至於不可能。就好像體育賽事中，一個偉大的團隊，有很好的防御，卻不允許反擊。那不可能贏！烏克蘭與俄羅斯的情況與之相似。”特朗普斥責拜登“不讓烏克蘭回擊，僅僅是防御”，“那怎麼能行呢？”

特朗普再次強調如果當時自己是總統，這場戰爭根本不會發生。“接下來是有意思的時間”，他寫了三個驚嘆號。

近日，烏克蘭軍方已經在東北部蘇梅以及東南部波克羅夫斯克地區發動反攻。烏軍方領導人塞爾斯基（Olexander Syrskyi）在Telegram上表示，在波克羅夫斯克已經取得初步戰果，奪回六處地點。相關消息無法獲得獨立證實。

不過，烏軍2023年夏的大規模攻勢卻因俄羅斯的縱深梯隊防守而受阻。俄軍方此前在預估烏克蘭進攻的方向深埋地雷，並以猛烈的炮火掩護。

繼續外交努力

澤連斯基表示，除軍事行動外，烏克蘭也將繼續外交努力，以尋找談判與和平的途徑。他說，烏軍方領導層正與外國伙伴就烏克蘭安全保障的軍事部分進行磋商。

歐洲政界討論的一個議題是，在烏克蘭達成和平後派遣駐軍。然而，俄羅斯外長拉夫羅夫卻表示，聯合國安理會具有否決權的國家——其中包括俄羅斯，將保障和平。由於俄羅斯隨時可否決一項行動，對基輔來說這完全無法接受。

澤連斯基：莫斯科對和平不感興趣 拉夫羅夫：目前沒有安排會晤

烏克蘭抵御俄羅斯入侵已接近三年半。上周五特朗普與普京會晤後，本周一，特朗普與澤連斯基以及歐洲主要領導人就可能的和平進程舉行磋商。按照特朗普的設想，接下來將是普京與澤連斯基會晤。

澤連斯基指責莫斯科，對於和平並無興趣。他說，莫斯科正想辦法避開這一會晤。“他們並不想終結戰爭，而是繼續大規模的猛烈進攻。”

俄羅斯外長拉夫羅夫周五在接受美國NBC電視台采訪時表示，目前沒有安排普京與澤連斯基的會晤，並補充說，當這樣一次會晤的議程准備就緒後，普京可以與澤連斯基會晤，而“這一議程根本沒有准備好”。

拉夫羅夫同時指責澤連斯基不肯做出讓步。

呂特：確保俄不會再企圖奪取烏克蘭“哪怕一公裡的土地”

北約秘書長呂特周五訪問基輔，在與澤連斯基的共同記者會上表示，烏克蘭必須獲得強有力的安全保障，確保俄羅斯遵守可能達成的任何和平協議，並且“永遠不會企圖奪取烏克蘭哪怕一公裡的領土”。

呂特表示，強有力的安全保障至關重要，“這是我們目前努力確立的”。

澤連斯基表示，這一安全保障應類似於北約第五條款，將對一個成員國的攻擊視為對所有成員國的攻擊。

（德新社、法新社、路透社）

