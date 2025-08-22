澤倫斯基：俄羅斯推託會面　無意結束戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天指控，莫斯科刻意推託他與俄羅斯總統蒲亭的會面，儘管美國主導安排峰會以結束戰爭。

法新社報導，美國總統川普正積極推動澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與蒲亭（Vladimir Putin）坐上談判桌，以終結俄羅斯對烏克蘭長達3年半的侵略戰爭。

然而，儘管川普15日曾在美國阿拉斯加州會晤蒲亭，並於18日分別與澤倫斯基及歐洲領袖會面，但和平協議迄未出現實質進展。

澤倫斯基表示，俄方正試圖規避會談。他在晚間談話中說：「坦白說，俄羅斯釋出的訊號令人難以接受，他們根本不打算結束戰爭。」

澤倫斯基先前表明，他願意與蒲亭會面，但前提是盟友同意提供烏克蘭安全保障，以在停火後嚇阻俄羅斯再度發動攻擊。他並強調，會談應在「中立的」歐洲國家舉行，排除了在莫斯科舉辦瘋會的可能性，並拒絕由中國協助保障烏克蘭安全的構想。

俄羅斯則反擊稱，烏克蘭似乎對「長期」和平沒有興趣，並指控基輔尋求的安全保障與莫斯科的要求不符。

川普則告訴美國右翼媒體「新聞頭條」（Newsmax），他已設定2週期限評估和平協議的可能性，若談判破局，華府「可能需要採取不同方針」。