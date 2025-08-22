俄空襲烏克蘭西部 澤倫斯基：擊中美國工廠

烏克蘭官方今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭西部發動罕見無人機和飛彈攻擊，空襲目標包括一間美國電子工廠，為美國主導致力終結歷時3年的俄烏戰爭帶來更多不確定性。

美聯社和路透社報導，美國總統川普上週在阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）討論俄烏戰爭，本週稍早在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲多國領袖。

澤倫斯基今天表示，俄方出動574架無人機和40枚飛彈空襲。有關當局說，這波夜襲造成1人死亡、22人受傷。許多目標位於烏克蘭西部。

俄羅斯國防部說，這波空襲鎖定「烏克蘭軍事工業複合體」，包括無人機工廠、倉庫、飛彈發射場及烏軍集結的地區。俄國一再否認攻擊目標是烏克蘭平民區。

澤倫斯基在社群平台X發文說：「俄方實際上燒毀了一家生產電子產品的美國公司，是家電，與軍事無關。」

澤倫斯基寫道：「俄方清楚知道他們往哪裡發射飛彈。我們認為這是蓄意攻擊美國在烏克蘭的財產和投資。」他還說：「就在全世界等待俄羅斯就終戰談判做出明確回應之際發生這起攻擊，無異於當頭棒喝。」

川普上個月質疑蒲亭結束戰爭的承諾，稱他「白天說得很好聽，晚上就轟炸大家」。

川普今天在社群媒體上發文批評前總統拜登未向烏克蘭提供更多「反擊」所需的武器。

川普說：「如果不攻擊侵略者的國家，要贏得戰爭非常困難，甚至不可能。這就像一支體育強隊防守出色，卻不被允許進攻。根本沒有獲勝的機會！烏克蘭和俄羅斯就像是這樣。」

記者詢問川普是否正考慮改變美國將向烏克蘭提供的武器類型，白宮未立即回應。