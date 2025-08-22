快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

俄空襲烏克蘭西部 澤倫斯基：擊中美國工廠

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭官方今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭西部發動罕見無人機和飛彈攻擊，空襲目標包括一間美國電子工廠，為美國主導致力終結歷時3年的俄烏戰爭帶來更多不確定性。

美聯社和路透社報導，美國總統川普上週在阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）討論俄烏戰爭，本週稍早在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲多國領袖。

澤倫斯基今天表示，俄方出動574架無人機和40枚飛彈空襲。有關當局說，這波夜襲造成1人死亡、22人受傷。許多目標位於烏克蘭西部。

俄羅斯國防部說，這波空襲鎖定「烏克蘭軍事工業複合體」，包括無人機工廠、倉庫、飛彈發射場及烏軍集結的地區。俄國一再否認攻擊目標是烏克蘭平民區。

澤倫斯基在社群平台X發文說：「俄方實際上燒毀了一家生產電子產品的美國公司，是家電，與軍事無關。」

澤倫斯基寫道：「俄方清楚知道他們往哪裡發射飛彈。我們認為這是蓄意攻擊美國在烏克蘭的財產和投資。」他還說：「就在全世界等待俄羅斯就終戰談判做出明確回應之際發生這起攻擊，無異於當頭棒喝。」

川普上個月質疑蒲亭結束戰爭的承諾，稱他「白天說得很好聽，晚上就轟炸大家」。

川普今天在社群媒體上發文批評前總統拜登未向烏克蘭提供更多「反擊」所需的武器。

川普說：「如果不攻擊侵略者的國家，要贏得戰爭非常困難，甚至不可能。這就像一支體育強隊防守出色，卻不被允許進攻。根本沒有獲勝的機會！烏克蘭和俄羅斯就像是這樣。」

記者詢問川普是否正考慮改變美國將向烏克蘭提供的武器類型，白宮未立即回應。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基稱可與蒲亭會面 前提是先獲盟友安全保障

國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

川普：評估俄烏和平前景 兩週見分曉

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

相關新聞

普亭停戰條件曝光！烏不入北約、不准西方駐軍 僅「這部分」妥協

路透21日引述3位消息人士獨家報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，放棄加入北約的野心，保持中立，並不得...

川普大放厥詞後 俄烏和談仍遙遙無期

按照川普政府的大外宣，調停俄烏戰事有多項重大突破：俄羅斯總統普亭已準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面；克里姆林宮據說已接受西方...

暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」

美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨...

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。