川普：評估俄烏和平前景 兩週見分曉

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天設定兩週期限，以評估俄羅斯烏克蘭的和平談判。同時，川普也正加緊努力，爭取透過談判結束戰爭。

法新社報導，川普在接受電話訪問被問及俄烏達成和平協議可能性時表示：「我會說，兩週內我們就會知道結果。」

川普告訴右翼媒體「新聞頭條」（Newsmax）記者史塔恩茲（Todd Starnes）：「（兩週）之後，我們或許將必須採取不同策略。」但他並未透露更多細節。

俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已打了3年多。共和黨籍的川普曾在去年總統大選中承諾要在24小時內結束戰爭，但從上任後到現在仍未取得任何重大突破。

川普本月15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會，但未達成協議。川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）及多位歐洲盟邦領袖會談。

這些會談引燃希望，蒲亭和澤倫斯基可能直接見面，舉行和平高峰會，兩人最初似乎都對這個選項持開放態度。

但澤倫斯基今天指控俄羅斯「試圖避開有必要的會面」，並表示俄羅斯並不想結束戰爭。

同時，俄羅斯則表示，烏克蘭似乎對「長期」和平不感興趣，並指控烏方尋求的安全保障與俄方的要求完全不相容。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

普亭停戰條件曝光！烏不入北約、不准西方駐軍 僅「這部分」妥協

路透21日引述3位消息人士獨家報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，放棄加入北約的野心，保持中立，並不得...

川普大放厥詞後 俄烏和談仍遙遙無期

按照川普政府的大外宣，調停俄烏戰事有多項重大突破：俄羅斯總統普亭已準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面；克里姆林宮據說已接受西方...

暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」

美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨...

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

