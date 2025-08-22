川普：評估俄烏和平前景 兩週見分曉

美國總統川普今天設定兩週期限，以評估俄羅斯與烏克蘭的和平談判。同時，川普也正加緊努力，爭取透過談判結束戰爭。

法新社報導，川普在接受電話訪問被問及俄烏達成和平協議可能性時表示：「我會說，兩週內我們就會知道結果。」

川普告訴右翼媒體「新聞頭條」（Newsmax）記者史塔恩茲（Todd Starnes）：「（兩週）之後，我們或許將必須採取不同策略。」但他並未透露更多細節。

俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已打了3年多。共和黨籍的川普曾在去年總統大選中承諾要在24小時內結束戰爭，但從上任後到現在仍未取得任何重大突破。

川普本月15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會，但未達成協議。川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）及多位歐洲盟邦領袖會談。

這些會談引燃希望，蒲亭和澤倫斯基可能直接見面，舉行和平高峰會，兩人最初似乎都對這個選項持開放態度。

但澤倫斯基今天指控俄羅斯「試圖避開有必要的會面」，並表示俄羅斯並不想結束戰爭。

同時，俄羅斯則表示，烏克蘭似乎對「長期」和平不感興趣，並指控烏方尋求的安全保障與俄方的要求完全不相容。