澤倫斯基稱可與蒲亭會面 前提是先獲盟友安全保障

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他可與俄羅斯總統蒲亭會面，但須先獲得盟友同意提供烏克蘭安全保障，以在戰鬥停止後嚇阻俄羅斯未來的攻擊行動。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天公布的談話內容中警告，雙方正在為進一步戰鬥做準備，稱俄羅斯正在南部戰線集結軍隊，烏克蘭則正試射新型長程巡弋飛彈。

俄羅斯今天指出，烏克蘭似乎對「長期和平」不感興趣，指控基輔尋求安全保障完全不符莫斯科的要求。

美國總統川普正努力讓澤倫斯基與蒲亭（VladimirPutin）會談，以終結俄羅斯對烏克蘭長達3年半的侵略戰爭。

儘管他顛覆西方多年來孤立這位俄羅斯領袖的政策，但在達成和平協議上卻未見任何實質進展。

澤倫斯基在今天公布對記者的談話內容指出：「我們希望在7到10天內了解安全保障架構…我們需要了解哪個國家在每個特定時刻準備做些什麼。」

以英法為首的盟國正組成軍事聯盟以支持對烏克蘭的安全保障。

澤倫斯基表示，一旦這項安全保障架構獲得同意，川普希望見到蒲亭與澤倫斯基舉行雙邊會晤。

澤倫斯基還說，他與蒲亭會面應在一個「中立的」歐洲國家舉行，排除在莫斯科舉行峰會。

澤倫斯基也以北京據稱支持莫斯科為由，拒絕中國在烏克蘭安全保障中發揮作用的構想。

相關新聞

普亭停戰條件曝光！烏不入北約、不准西方駐軍 僅「這部分」妥協

路透21日引述3位消息人士獨家報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，放棄加入北約的野心，保持中立，並不得...

川普大放厥詞後 俄烏和談仍遙遙無期

按照川普政府的大外宣，調停俄烏戰事有多項重大突破：俄羅斯總統普亭已準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面；克里姆林宮據說已接受西方...

暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」

美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨...

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

