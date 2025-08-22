澤倫斯基稱可與蒲亭會面 前提是先獲盟友安全保障
烏克蘭總統澤倫斯基表示，他可與俄羅斯總統蒲亭會面，但須先獲得盟友同意提供烏克蘭安全保障，以在戰鬥停止後嚇阻俄羅斯未來的攻擊行動。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天公布的談話內容中警告，雙方正在為進一步戰鬥做準備，稱俄羅斯正在南部戰線集結軍隊，烏克蘭則正試射新型長程巡弋飛彈。
俄羅斯今天指出，烏克蘭似乎對「長期和平」不感興趣，指控基輔尋求安全保障完全不符莫斯科的要求。
美國總統川普正努力讓澤倫斯基與蒲亭（VladimirPutin）會談，以終結俄羅斯對烏克蘭長達3年半的侵略戰爭。
儘管他顛覆西方多年來孤立這位俄羅斯領袖的政策，但在達成和平協議上卻未見任何實質進展。
澤倫斯基在今天公布對記者的談話內容指出：「我們希望在7到10天內了解安全保障架構…我們需要了解哪個國家在每個特定時刻準備做些什麼。」
以英法為首的盟國正組成軍事聯盟以支持對烏克蘭的安全保障。
澤倫斯基表示，一旦這項安全保障架構獲得同意，川普希望見到蒲亭與澤倫斯基舉行雙邊會晤。
澤倫斯基還說，他與蒲亭會面應在一個「中立的」歐洲國家舉行，排除在莫斯科舉行峰會。
澤倫斯基也以北京據稱支持莫斯科為由，拒絕中國在烏克蘭安全保障中發揮作用的構想。
