川普大放厥詞後 俄烏和談仍遙遙無期

按照川普政府的大外宣，調停俄烏戰事有多項重大突破：俄羅斯總統普亭已準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面；克里姆林宮據說已接受西方對烏克蘭的安全保證，效力幾乎等同北約保護；烏克蘭據稱願意至少暫時放棄大片領土，以結束戰爭。

但在川普稱讚為突破性的美俄阿拉斯加峰會近一周後，這些事情均未實現，結束俄羅斯入侵烏克蘭的問題看來絲毫不減棘手。停火或和平協議均未更近一步，俄羅斯繼續以猛烈飛彈和無人機轟炸烏克蘭及其公民。

雙方或許在閉門會議中考慮尚未公開承認的讓步。歐洲領導人相信，他們18日集體訪問白宮後，已獲得川普傾聽，並承諾對烏克蘭提供某種戰後安全保證。澤倫斯基在白宮另一場會議中倖免於難，並在20日對記者評論談判方向時，聽起來謹慎樂觀。

儘管如此，莫斯科與基輔立場的鴻溝仍巨大，這現實正衝擊白宮對即將和平的期望。紐約時報列出俄烏存在重大歧見的主要議題。

領土

在阿拉斯加與普亭會面前，川普表示，烏俄和平協議將涉及「某些領土交換，以造福雙方」。

很快清楚的是，普亭相信自己正贏得戰爭，要求交換嚴重偏向己方。他希望烏克蘭放棄在東部頓巴斯地區仍控制的逾2500平方英里領土，這是普亭謊稱烏克蘭對俄語人士進行「種族滅絕」的區域。

俄羅斯將尋求烏克蘭承認俄對至少頓巴斯和克里米亞的主權。俄羅斯於2014年吞併克里米亞半島，2022年又吞併四個未完全控制的烏克蘭地區。

澤倫斯基多次重申，烏克蘭不會將頓巴斯烏控部分讓給俄羅斯，並明確表示不會承認俄對任何烏克蘭土地的主權，「法律上，我們不承認占領」。

安全保證

英國與法國領導「自願聯盟」國家，考量北約外安全保證選項，因普亭與川普反對。他們正研擬「保障部隊」，約1.5萬西方軍人駐紮烏克蘭西部，遠離前線，支持強化後的90萬烏軍。但這些外國軍人從何而來、如何保護、配備何裝備、持續多久，更別提成本，均未解答。

峰會

川普表示，下一步應是普亭與澤倫斯基會面，或許再加三人會議。他暗示普亭已同意與澤倫斯基會晤。

但克里姆林宮潑冷水，外長拉夫羅夫稱此類會議應「逐步」仔細準備，或許先由更高級代表談判。阿拉斯加峰會突然召開，缺乏通常敵對國領導人會面前的數月低層談判。

澤倫斯基支持與普亭會面想法，部分為取悅川普，並將拒絕責任推給普亭。但現實是，除非澤倫斯基投降，普亭不會見他，同時，若川普準備施壓普亭，再威脅經濟制裁或增援烏克蘭軍援，普亭或許同意會談。但是否導致和平協議，仍未可知。