普亭停戰條件曝光！烏不入北約、不准西方駐軍 僅「這部分」妥協

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭20日在莫斯科克里姆林宮會見猶太自治州的代理州長。歐新社
俄羅斯總統普亭20日在莫斯科克里姆林宮會見猶太自治州的代理州長。歐新社

路透21日引述3位消息人士獨家報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，放棄加入北約的野心，保持中立，並不得允許西方軍隊駐紮。

消息人士透露，普亭與美國總統川普15日在阿拉斯加舉行峰會時，3小時的閉門會議幾乎全用於討論烏克蘭妥協方案的可能形式。

俄方消息人士表示，普亭在2024年6月提出的領土要求上基本有所妥協。當時，他要求基輔割讓莫斯科宣稱為領土的4個州，包括合稱頓巴斯的頓內次克與盧甘斯克，以及南部的赫松和札波羅熱。

3位消息人士透露，普亭在新提議中仍堅持基輔完全撤出頓巴斯地區，但莫斯科將以停止札波羅熱和赫松前線的軍事行動作為交換。作為可能協議的一部分，俄方也願意交出哈爾科夫、蘇梅及聶伯羅彼得羅夫斯克州的小部分俄占區。

然而，普亭依舊堅持烏克蘭放棄加入北約，要求北約作出具法律效力的不再東擴承諾，限制烏軍規模，並達成西方軍隊不會以維和部隊名義駐紮烏克蘭的協議。

烏克蘭外交部尚未立即發表評論。白宮與北約並未立即回應置評請求。

3位消息人士表示，阿拉斯加峰會提供自開戰以來實現和平的最佳機會，因為美俄兩國就俄方條件進行具體討論，普亭也釋出妥協意願。其中一位人士表示：「普亭已準備好和平與妥協，這就是傳達給川普的訊息。」

不過，消息人士提醒，莫斯科尚不清楚烏克蘭是否願意割讓頓巴斯烏控區；若基輔不割讓，戰爭將會持續。他們還補充，目前也不清楚美方是否會承認俄方控制的烏克蘭領土。

一位消息人士說：「只有兩個選擇：戰爭或和平，如果沒有和平，就會有更多戰爭。」

