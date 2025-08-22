暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」
美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨會晤。
川普寫道：「想贏得戰爭，卻不攻擊入侵者本土，即使不是不可能，也非常困難。這就像一支優秀的運動隊伍，防守出色，卻不被允許進攻。這樣根本沒機會贏！烏克蘭和俄羅斯的情形就是這樣。」
川普接著指責他的前任拜登「無能」，說他「不讓烏克蘭反擊，只允許防守。」 拜登主政期間為防止戰爭升級而限制烏克蘭在進攻俄羅斯時使用美國武器。川普重申，如果當時他是總統，俄烏戰爭永遠不會發生，「絕無可能」。
川普接著又發布兩張照片。一張是他用手指著普亭的胸口，另一張是時任美國副總統的尼克森對蘇聯領導人赫魯雪夫做出類似動作。
此舉似乎意在展現川普的強硬，反擊外界對他上周在阿拉斯加會晤普亭時過於遷就的批評。在那場峰會上，川普為普亭鋪了紅地毯，後來還給兩人的見面打出「10分」，稱雙方相處融洽。
川普這種態度也與共和黨運動「讓美國再次偉大」他最熱心的支持者看法矛盾。那些人認為，美國不應該進一步介入烏克蘭衝突，且應停止支持基輔。川普基本上已經終止了對烏援助，他提出向歐洲出售武器，然後再由後者交給烏克蘭。
