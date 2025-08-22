快訊

獨／高雄左營巷弄傳槍擊命案 1男遭行刑式槍決頭頸中彈當場斃命

國北教大體育系爆霸凌…教練身分曝光 校方：不再續聘

黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普在社群媒體發布了兩張照片。一張是他用手指著普亭的胸口，另一張是時任美國副總統的尼克森對蘇聯領導人赫魯雪夫做出類似動作。擷自社群媒體Truth Social
川普在社群媒體發布了兩張照片。一張是他用手指著普亭的胸口，另一張是時任美國副總統的尼克森對蘇聯領導人赫魯雪夫做出類似動作。擷自社群媒體Truth Social

美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨會晤。

川普寫道：「想贏得戰爭，卻不攻擊入侵者本土，即使不是不可能，也非常困難。這就像一支優秀的運動隊伍，防守出色，卻不被允許進攻。這樣根本沒機會贏！烏克蘭和俄羅斯的情形就是這樣。」

川普接著指責他的前任拜登「無能」，說他「不讓烏克蘭反擊，只允許防守。」 拜登主政期間為防止戰爭升級而限制烏克蘭在進攻俄羅斯時使用美國武器。川普重申，如果當時他是總統，俄烏戰爭永遠不會發生，「絕無可能」。

川普接著又發布兩張照片。一張是他用手指著普亭的胸口，另一張是時任美國副總統的尼克森對蘇聯領導人赫魯雪夫做出類似動作。

此舉似乎意在展現川普的強硬，反擊外界對他上周在阿拉斯加會晤普亭時過於遷就的批評。在那場峰會上，川普為普亭鋪了紅地毯，後來還給兩人的見面打出「10分」，稱雙方相處融洽。

川普這種態度也與共和黨運動「讓美國再次偉大」他最熱心的支持者看法矛盾。那些人認為，美國不應該進一步介入烏克蘭衝突，且應停止支持基輔。川普基本上已經終止了對烏援助，他提出向歐洲出售武器，然後再由後者交給烏克蘭。

美國總統川普21日貼文：「想贏得戰爭，卻不攻擊入侵者本土，即使不是不可能，也非常困難。」似在暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢。擷自社群媒體Truth Social
美國總統川普21日貼文：「想贏得戰爭，卻不攻擊入侵者本土，即使不是不可能，也非常困難。」似在暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢。擷自社群媒體Truth Social

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

川普關稅效應浮現！日本車廠調高對美售價 六個月首見

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

相關新聞

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

暗示願放手讓烏攻俄本土？川普：「不攻入侵者的國家很難贏得戰爭」

美國總統川普周四在社群媒體上的發文，似暗示願意放手讓基輔發起更多攻勢，施壓俄羅斯總統普亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基進行單獨...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

普亭願與澤倫斯基會談 俄外長：先解決合法性問題

俄羅斯外交部長拉夫洛夫今天表示，總統普亭準備會見烏克蘭總統澤倫斯基，但是必須先解決所有相關問題，而且澤倫斯基是否具備簽署...

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。