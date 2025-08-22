烏克蘭安全保障 路透：選項包括歐洲派部隊美國指揮

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國軍方今天表示，美國和一些歐洲國家的軍事首長已完成對烏克蘭軍事選項研擬，將提交各自國家安全顧問審酌。消息人士透露，選項包括派歐洲部隊，由美國負責指揮和管制。

美國總統川普矢言根據終結俄羅斯在烏克蘭戰爭的任何協議，幫助保護烏克蘭。路透社先前曾報導，美國和歐洲軍事規劃人員已經開始就衝突後烏克蘭安全保障進行探索。

美國軍方在聲明中指出：「這些選項將會分別提交各國國家安全顧問，於持續進行的外交工作中妥予斟酌。」

美國、芬蘭、法國、德國、義大利、英國、烏克蘭國防首長會議於19日至21日在華府召開。

路透社率先報導將會提交各國國安顧問的計畫已經完竣。

川普18日在高峰會中針對向基輔提供安全保障一事作出承諾，烏克蘭和歐洲盟友為之振奮，但諸多疑慮仍然沒有答案。

官員曾表示，美國和歐洲規劃人員需要時間確認軍事上可行而且能夠被克里姆林宮接受的方案為何。

消息人士告訴路透社，其中一個選項是派遣歐洲部隊前往烏克蘭，但是由美國負責指揮和管制。

為了有助於達成和平協議，西方要求北大西洋公約組織（NATO）國家能部署軍隊，俄羅斯外交部已經排除這個選項。

川普曾經公開排除對烏克蘭部署美軍，不過19日似乎又為美國以其他方式進行軍事參與敞開大門。

美國可能以各種方式進行空中支援，包括對烏克蘭提供更多防空系統，以及一個由美國戰鬥噴射機執行的禁航區。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

普亭願與澤倫斯基會談 俄外長：先解決合法性問題

俄羅斯外交部長拉夫洛夫今天表示，總統普亭準備會見烏克蘭總統澤倫斯基，但是必須先解決所有相關問題，而且澤倫斯基是否具備簽署...

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」

澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）

