近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯派遣574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭，烏克蘭西部外喀爾巴阡州穆喀車佛一間工廠21日遇襲冒出濃煙。歐新社
俄羅斯派遣574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭，烏克蘭西部外喀爾巴阡州穆喀車佛一間工廠21日遇襲冒出濃煙。歐新社

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空襲之一。儘管烏克蘭防空系統攔截了大部分襲擊，但空襲仍造成至少一人死亡、15人受傷。

烏克蘭官員表示，俄軍襲擊目標包括能源基礎設施、民宅、一間電器工廠及一間幼稚園。烏克蘭總統澤倫斯基稱，遇襲工廠共15人受傷。

澤倫斯基在社群媒體發布訊息表示：「昨晚，俄軍創下了一項瘋狂紀錄。他們攻擊民生基礎設施、住宅大樓和我們的人民。」

澤倫斯基稱被襲擊的電器工廠是「美國投資」、「一間生產咖啡機等日用品的普通民營企業」。他說：「這也是俄羅斯人的攻擊目標，這點發人深省。相關部門仍在撲滅該工廠火勢。據目前所知，有15人因這次襲擊受傷，他們都已獲得必要協助。」

澤倫斯基也提到美國總統川普近來為了促成俄烏和平所付出的努力。他譴責俄國發動的新一波空襲，「彷彿一切毫無改變，彷彿世界從未努力阻止這場戰爭」。

澤倫斯基說：「需要作出回應。目前為止，俄方尚未發出任何信號，表明他們真的會參與有意義談判並終止這場戰爭。需要施壓。強力制裁、嚴苛的關稅。」

