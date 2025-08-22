聽新聞
0:00 / 0:00

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

聯合報／ 編譯梁采蘩周辰陽／綜合報導
美國副總統范斯20日表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任，稱「那是他們的大陸」。法新社
美國副總統范斯20日表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任，稱「那是他們的大陸」。法新社

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

范斯在美國福斯新聞節目說，「我認為，我們不該承受這個負擔。若有必要阻止戰爭和殺戮，我認為，我們應提供幫助，但我們應該預期、總統當然也預期，歐洲在此發揮主導作用」。

范斯直言，「無論採何種形式，歐洲人都必須承擔大部分責任。那是他們的大陸、他們的安全，總統已非常明確表示，他們必須在這方面出力」。

范斯還說，俄烏終戰的談判重點，在於對烏克蘭的安全保證以及俄羅斯希望控制的烏克蘭領土，包括俄軍尚未占領的區域。

范斯對主持人殷格拉漢表示，的確有兩個懸而未決的重要問題，某些方面很簡單，但某些方面又很複雜。

范斯提到，第一個是烏克蘭想確認不會又遭俄國入侵，希望確認領土完整能長久獲得保證。俄國則希望控制某些領土，其中大多已占領，有些則還沒有。

范斯認為，俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基會談，可能有助推動俄烏就各自目標的談判取得進展；談判的關鍵就在此，烏方想要安全保證，俄方想要特定領土。

另外，美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐承擔起草對烏克蘭安全保證的棘手任務，廿一日將與歐洲外長及國安顧問會談。美國官員說，這場會談將確定安全保證的具體內容。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

傳普亭與川普提議莫斯科辦普澤會 BBC：像拖延談判手段

逾千名國民兵擬增派華府 范斯：治安改善展現政治意志力

相關新聞

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭。這是數周以來最大規模空...

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番...

美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

普亭願與澤倫斯基會談 俄外長：先解決合法性問題

俄羅斯外交部長拉夫洛夫今天表示，總統普亭準備會見烏克蘭總統澤倫斯基，但是必須先解決所有相關問題，而且澤倫斯基是否具備簽署...

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」

澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。