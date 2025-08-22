美副總統范斯：對烏安全保證 歐洲負責

美國副總統范斯廿日表明，歐洲國家必須承擔對烏克蘭安全保證的大部分責任，「那是他們的大陸」。

范斯在美國福斯新聞節目說，「我認為，我們不該承受這個負擔。若有必要阻止戰爭和殺戮，我認為，我們應提供幫助，但我們應該預期、總統當然也預期，歐洲在此發揮主導作用」。

范斯直言，「無論採何種形式，歐洲人都必須承擔大部分責任。那是他們的大陸、他們的安全，總統已非常明確表示，他們必須在這方面出力」。

范斯還說，俄烏終戰的談判重點，在於對烏克蘭的安全保證以及俄羅斯希望控制的烏克蘭領土，包括俄軍尚未占領的區域。

范斯對主持人殷格拉漢表示，的確有兩個懸而未決的重要問題，某些方面很簡單，但某些方面又很複雜。

范斯提到，第一個是烏克蘭想確認不會又遭俄國入侵，希望確認領土完整能長久獲得保證。俄國則希望控制某些領土，其中大多已占領，有些則還沒有。

范斯認為，俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基會談，可能有助推動俄烏就各自目標的談判取得進展；談判的關鍵就在此，烏方想要安全保證，俄方想要特定領土。

另外，美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐承擔起草對烏克蘭安全保證的棘手任務，廿一日將與歐洲外長及國安顧問會談。美國官員說，這場會談將確定安全保證的具體內容。