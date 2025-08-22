聽新聞
俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅、記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。路透
俄羅斯外長拉夫羅夫廿日說，莫斯科一定要參與對烏克蘭的安全保證。紐約時報同日報導，可能的俄烏終戰談判仍存在巨大鴻溝，他這番話是至今最明顯的跡象。

拉夫羅夫在莫斯科和約旦外長沙法迪會談後表明，「若將俄國排除在外，卻嚴肅討論安全保證問題，這純屬烏托邦，行不通；我們無法同意，如今有人提出要在俄國缺席下解決集體安全問題，行不通」。

稱集體安全保證 應包含中國

拉夫羅夫強調，莫斯科不會接受任何在沒有俄國參與下談成的集體安全保證，「俄方能接受的前提，是對烏克蘭的安全保證必須在平等基礎上提供，還要包括中美英法等國參與」。

克里姆林宮長期聲稱，就外國提出對烏克蘭的安全保證持開放態度，但前提是俄國應成為保證國之一，且西方國家軍隊不得駐烏。

俄態度轉硬 談判退回三年前

拉夫羅夫指出，這些前提仍存在，俄國能接受的烏克蘭安全保證模式，就是俄烏於二○二二年開戰初期舉行和談時討論的方案。

當時俄烏和談的草約禁止烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ）等軍事同盟，也不許外國軍隊駐紮，並規定一旦烏克蘭又再遭攻擊，要由英國、中國大陸、美國、法國與俄國等保證國集體防禦。但和談最終破裂，未能敲定和約。俄國談判代表當時甚至要求加入一項條款，即除非包含俄國的所有保證國一致同意，這些保證國才能在烏克蘭遭攻擊時進行軍事干預。這實際上將讓莫斯科又一次入侵烏克蘭，並擁有對一切軍事干預烏克蘭行動的否決權。

拉夫羅夫廿日重申，達成烏戰和平協議後，俄國對任何協助烏克蘭的行動應擁有否決權，也淡化俄烏領袖會談很快將舉行的可能性。他廿一日則指稱，普亭準備與澤倫斯基會面，但必須先解決全部問題，而澤倫斯基連簽和平協議的權限都存在疑問。

烏：俄若不談 盼美強烈反應

另外，烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯總統普亭不願與他坐下來舉行雙邊會談，烏克蘭希望美國對此做出強烈反應。

澤倫斯基表示，自己立即回應舉行「普澤會」的提議，「我們準備好了，但要是俄國還沒準備好怎麼辦？要是俄國還沒準備好，我們希望看到來自美國的強烈反應」。

澤倫斯基還說，尚不清楚莫斯科願在領土相關問題上做出什麼讓步，以結束這場戰爭，「為了討論烏克蘭願意做什麼，讓我們先聽聽俄國願意做什麼」；烏克蘭還不知道俄國願意做什麼。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

俄外長：對烏安全保證 俄要參與且有軍事行動否決權

