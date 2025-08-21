普亭願與澤倫斯基會談 俄外長：先解決合法性問題
俄羅斯外交部長拉夫洛夫今天表示，總統普亭準備會見烏克蘭總統澤倫斯基，但是必須先解決所有相關問題，而且澤倫斯基是否具備簽署和平協議的權力也是個問題。
路透社報導，普亭（Vladimir Putin）和美國總統川普15日在美國阿拉斯加州舉行逾4年來首場俄美高峰會，兩位領袖商討歐洲自從第二次世界大戰以來喪生人數最多的俄烏戰爭該如何終結。
川普會後於18日表示，他已開始安排俄烏領袖先會面，然後舉行包括美國在內的三方峰會。
拉夫洛夫（Sergei Lavrov）被記者問到普亭是否願意與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面時說：「我們總統已一再表示他準備見面，包括與澤倫斯基先生。」
但是拉夫洛夫提出一項前提說：「在理解最高層次需要考慮的所有問題都獲妥善解決後，專家和部會首長將會備妥適當建議。」
拉夫洛夫還說：「但願，當未來進行到簽署階段時，烏克蘭方相關協議簽署人的合法性問題將會得到解決。」
澤倫斯基的任期去年5月結束後，烏克蘭因戰爭而未舉行總統選舉。普亭針對澤倫斯基擔任總統的合法性一再提出質疑。基輔表示，澤倫斯基仍然是合法總統。
普亭表示，澤倫斯基任期從嚴格意義上來說已經結束，他們擔心由他簽署的協議可能遭到未來的烏克蘭領導人質疑。
澤倫斯基本週表示，若普亭不願意與他坐下來舉行雙邊會談，基輔希望華府作出「強有力回應」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言