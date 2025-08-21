聽新聞
談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任
華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」。
法新社報導，范斯（J.D. Vance）昨晚接受福斯新聞網（Fox News）「殷格拉漢觀點」（The IngrahamAngle）節目訪談時，被問到對烏克蘭的安全保障以及歐洲牽涉的程度，他作以上表示。
范斯說：「這個嘛，我不認為我們應該承擔這個重擔。那是他們的大陸，是他們的安全，總統已經說得很清楚，他們將得挺身而出。」
華府協助終結這場毀滅性衝突之際，范斯還表示，歐洲國家必須在安全協議上發揮領導作用。
「美國願意進行對話，但在理解必須怎麼做才能結束戰爭之前，我們不會作出承諾。」
美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，接著18日在華府接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領袖。
雖然川普表示普亭同意會見澤倫斯基並接受西方對烏克蘭提供安全保障，基輔和西方政府對於相關承諾高度謹慎，尤其諸多細節依舊模糊。
