快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

聽新聞
0:00 / 0:00

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國副總統范斯。圖／法新社
美國副總統范斯。圖／法新社

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」。

法新社報導，范斯（J.D. Vance）昨晚接受福斯新聞網（Fox News）「殷格拉漢觀點」（The IngrahamAngle）節目訪談時，被問到對烏克蘭的安全保障以及歐洲牽涉的程度，他作以上表示。

范斯說：「這個嘛，我不認為我們應該承擔這個重擔。那是他們的大陸，是他們的安全，總統已經說得很清楚，他們將得挺身而出。」

華府協助終結這場毀滅性衝突之際，范斯還表示，歐洲國家必須在安全協議上發揮領導作用。

「美國願意進行對話，但在理解必須怎麼做才能結束戰爭之前，我們不會作出承諾。」

美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，接著18日在華府接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領袖。

雖然川普表示普亭同意會見澤倫斯基並接受西方對烏克蘭提供安全保障，基輔和西方政府對於相關承諾高度謹慎，尤其諸多細節依舊模糊。

美國 范斯 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

傳普亭與川普提議莫斯科辦普澤會 BBC：像拖延談判手段

逾千名國民兵擬增派華府 范斯：治安改善展現政治意志力

烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全

相關新聞

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」

澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）

美俄烏3方峰會將在布達佩斯舉行？匈牙利外長：我們很樂意

針對有報導稱，白宮屬意匈牙利首都布達佩斯舉行可能的美俄烏3方峰會，匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，匈牙利已2度提議主辦俄...

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯總統普亭不願與他坐下來舉行雙邊會談，烏克蘭希望美國對此做出強烈反應。

馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以...

護烏克蘭和平 英法擬領軍組聯合部隊 美只允諾可能空中支援

在美國總統川普排除派遣美軍支持烏克蘭安全保障協議的可能性，但建議提供空中支援後，英國國防大臣希利（John Healey...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。