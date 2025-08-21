快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

中央社／ 基輔21日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）。

法新社報導，烏克蘭2022年2月遭到俄羅斯全面侵略後，數天內便申請加入歐盟。但由於匈牙利民族主義派總理奧班（Viktor Orban）一再予以否決，導致基輔的入盟談判無法前進。

根據烏克蘭方面今天提供給法新社等媒體的新聞稿，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我向川普（Donald Trump）總統提出請求，說布達佩斯不應封殺我們加入歐盟。川普總統承諾說，他的團隊會在這件事上想辦法。」

匈牙利是俄羅斯在歐盟中關係最緊密的盟友。布達佩斯反對烏克蘭入盟的理由是，這會構成安全風險，且烏克蘭仍與俄羅斯交戰，允許其加入歐盟將導致匈牙利捲入與俄國的衝突。

基輔則認為，匈牙利的顧慮並無正當理由。澤倫斯基告訴媒體記者：「烏克蘭想加入歐盟，這絕對公平合理。...這是我們主權的權利。」

川普 美國 歐盟 烏克蘭 俄羅斯 匈牙利 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

美俄烏3方峰會將在布達佩斯舉行？匈牙利外長：我們很樂意

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

相關新聞

談及烏克蘭安全保障 美副總統范斯：歐洲得承擔最大責任

華府力促結束2022年俄羅斯侵略烏克蘭而引爆的戰爭之際，美國副總統范斯指出，在烏克蘭安全上，歐洲將會承擔「最大的負擔」

澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）

美俄烏3方峰會將在布達佩斯舉行？匈牙利外長：我們很樂意

針對有報導稱，白宮屬意匈牙利首都布達佩斯舉行可能的美俄烏3方峰會，匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，匈牙利已2度提議主辦俄...

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯總統普亭不願與他坐下來舉行雙邊會談，烏克蘭希望美國對此做出強烈反應。

馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以...

護烏克蘭和平 英法擬領軍組聯合部隊 美只允諾可能空中支援

在美國總統川普排除派遣美軍支持烏克蘭安全保障協議的可能性，但建議提供空中支援後，英國國防大臣希利（John Healey...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。