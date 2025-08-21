澤倫斯基請川普施壓匈牙利 停止否決烏克蘭加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他18日在白宮與美國總統川普會面時，請求對方施壓匈牙利放棄否決讓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）。

法新社報導，烏克蘭2022年2月遭到俄羅斯全面侵略後，數天內便申請加入歐盟。但由於匈牙利民族主義派總理奧班（Viktor Orban）一再予以否決，導致基輔的入盟談判無法前進。

根據烏克蘭方面今天提供給法新社等媒體的新聞稿，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我向川普（Donald Trump）總統提出請求，說布達佩斯不應封殺我們加入歐盟。川普總統承諾說，他的團隊會在這件事上想辦法。」

匈牙利是俄羅斯在歐盟中關係最緊密的盟友。布達佩斯反對烏克蘭入盟的理由是，這會構成安全風險，且烏克蘭仍與俄羅斯交戰，允許其加入歐盟將導致匈牙利捲入與俄國的衝突。

基輔則認為，匈牙利的顧慮並無正當理由。澤倫斯基告訴媒體記者：「烏克蘭想加入歐盟，這絕對公平合理。...這是我們主權的權利。」