俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基18日訪問白宮。路透
烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯總統普亭不願與他坐下來舉行雙邊會談，烏克蘭希望美國對此做出強烈反應。

澤倫斯基表示，自己立即回應舉行「普澤會」的提議，「我們準備好了，但要是俄國還沒準備好怎麼辦？要是俄國還沒準備好，我們希望看到來自美國的強烈反應」。

澤倫斯基還說，尚不清楚莫斯科願在領土相關問題上做出什麼讓步，以結束這場戰爭，「為了討論烏克蘭願意做什麼，讓我們先聽聽俄國願意做什麼」；烏克蘭還不知道俄國願意做什麼。

對匈牙利首都布達佩斯作為可能的俄烏領袖會談地點，澤倫斯基提到，這將具有挑戰性。

澤倫斯基在基輔對媒體所做的簡報會中發表前述談話，烏克蘭21日發布該簡報會內容。

美國總統川普正尋求在俄烏這兩個交戰國間斡旋和平，但已坦言普亭可能不願達成協議。澤倫斯基則已尋求和普亭舉行1對1會談。

匈牙利是俄國在歐盟最密切的盟友，其外長西亞爾托（Peter Szijjarto）21日指出，布達佩斯已2度提議主辦俄烏和談。

普亭 川普 美國 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

