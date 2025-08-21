美俄烏3方峰會將在布達佩斯舉行？匈牙利外長：我們很樂意

針對有報導稱，白宮屬意匈牙利首都布達佩斯舉行可能的美俄烏3方峰會，匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，匈牙利已2度提議主辦俄烏和平談判，且這項提議依舊有效。

美國政治新聞網站Politico在19日報導，白宮為了美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）可能的3人會談挑選地點時，布達佩斯浮現為首選後，美國特勤局（U.S. Secret Service）正為了在這個中歐國家舉辦峰會做準備。

路透社報導，西亞爾托（Peter Szijjarto）今天在臉書（Facebook）1個邀請內閣官員受訪的podcast每日節目中表示：「如果需要我們，如果我們能為和平努力順利成功做出貢獻，我們很樂意。」

不過，他否認路透社和彭博（Bloomberg News）等媒體19日報導稱，川普18日在白宮與澤倫斯基及歐洲主要國家領袖召開峰會後，曾致電匈牙利總理奧班（Viktor Orban）談論烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）議題。

西亞爾托表示：「我想澄清，沒有這樣的通話。並沒有。就是如此。」

然而，1名白宮官員曾透露，川普18日與奧班通話除了討論到由布達佩斯主辦美俄烏3方峰會的可能性，也談到烏克蘭與歐盟討論入盟一事。