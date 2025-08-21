快訊

中央社／ 布達佩斯21日綜合外電報導
匈牙利外交部長西亞爾托。圖／歐新社
匈牙利外交部長西亞爾托。圖／歐新社

針對有報導稱，白宮屬意匈牙利首都布達佩斯舉行可能的美俄烏3方峰會，匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，匈牙利已2度提議主辦俄烏和平談判，且這項提議依舊有效。

美國政治新聞網站Politico在19日報導，白宮為了美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）可能的3人會談挑選地點時，布達佩斯浮現為首選後，美國特勤局（U.S. Secret Service）正為了在這個中歐國家舉辦峰會做準備。

路透社報導，西亞爾托（Peter Szijjarto）今天在臉書（Facebook）1個邀請內閣官員受訪的podcast每日節目中表示：「如果需要我們，如果我們能為和平努力順利成功做出貢獻，我們很樂意。」

不過，他否認路透社和彭博（Bloomberg News）等媒體19日報導稱，川普18日在白宮與澤倫斯基及歐洲主要國家領袖召開峰會後，曾致電匈牙利總理奧班（Viktor Orban）談論烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）議題。

西亞爾托表示：「我想澄清，沒有這樣的通話。並沒有。就是如此。」

然而，1名白宮官員曾透露，川普18日與奧班通話除了討論到由布達佩斯主辦美俄烏3方峰會的可能性，也談到烏克蘭與歐盟討論入盟一事。

西亞 美國 普亭 烏克蘭 俄羅斯 匈牙利 俄烏戰爭 布達佩斯 澤倫斯基

相關新聞

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯總統普亭不願與他坐下來舉行雙邊會談，烏克蘭希望美國對此做出強烈反應。

美俄烏3方峰會將在布達佩斯舉行？匈牙利外長：我們很樂意

馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以...

護烏克蘭和平 英法擬領軍組聯合部隊 美只允諾可能空中支援

在美國總統川普排除派遣美軍支持烏克蘭安全保障協議的可能性，但建議提供空中支援後，英國國防大臣希利（John Healey...

烏克蘭說明與美歐研擬安全保障 莫斯科：俄沒參與行不通

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)20日說，目前正在...

傳普亭與川普提議莫斯科辦普澤會 BBC：像拖延談判手段

俄羅斯總統普亭18日與川普總統通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)到莫斯科舉行「...

