聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏（左）和俄羅斯時任總理、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（右）2018年10月19日在比利時布魯塞爾舉行的亞歐會議上握手。路透
法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以及是否會在未來避免攻擊歐洲表示懷疑。俄羅斯前總統麥維德夫則反嗆，稱馬克宏是「無腦的高盧公雞」。

加拿大環球新聞轉述，馬克宏是在法媒「新聞台」（LCI）19日播出的訪談中發表上述言論，也是他迄今最嚴厲的指控。他強調，烏克蘭的安全保證不僅關乎烏國未來，也對更大的歐陸未來至關重要，並指普亭是一股「破壞穩定」的力量。

馬克宏指出，自2022年入侵烏克蘭以來，普亭就將俄羅斯經濟大舉投入軍事，「不會回到和平狀態」，還說普亭「為了自身生存，需要不斷進食。所以他是一名掠食者，他是站在我們門口的食人魔。」並補充指出：「我不是說明天法國就會遭到攻擊，但對歐洲人而言，這是一種威脅，我們不能天真。」

根據俄羅斯衛星通訊社的報導，以及「X」的發文，現在擔任俄國聯邦安全會議副主席的麥維德夫寫道：「這隻無腦的高盧公雞，就是放不下派遣部隊去烏克蘭的念頭。」並稱俄方已明確表示，不接受北約部隊當維和部隊，俄羅斯不會認可這種「安全保證」。

麥維德夫諷刺：「但這隻沙啞、可憐的鳥仍不停地啼叫，想證明自己是雞舍裡的老大。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯 馬克宏 俄烏戰爭

馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以...

護烏克蘭和平 英法擬領軍組聯合部隊 美只允諾可能空中支援

在美國總統川普排除派遣美軍支持烏克蘭安全保障協議的可能性，但建議提供空中支援後，英國國防大臣希利（John Healey...

烏克蘭說明與美歐研擬安全保障 莫斯科：俄沒參與行不通

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)20日說，目前正在...

傳普亭與川普提議莫斯科辦普澤會 BBC：像拖延談判手段

俄羅斯總統普亭18日與川普總統通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)到莫斯科舉行「...

「那是他們的大陸」 范斯要歐洲扛下烏克蘭安全保證重任

美烏歐本周在白宮舉行峰會後，美國總統川普曾表示，作為對烏克蘭安全保證一環，歐洲願意派地面部隊，美國不派美軍駐烏，可能透過...

美副總統范斯揭俄烏談判2大「簡單又複雜」問題 自曝多次與普亭通話

美國副總統范斯20日接受福斯新聞節目專訪時表示，結束俄烏戰爭的談判重點在於烏克蘭的安全保證，以及俄羅斯希望控制的領土，包...

