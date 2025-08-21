馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法國總統馬克宏近日受訪時，將俄羅斯總統普亭稱為「掠食者」、「站在我們家門口的食人魔」，並對他是否願意在烏克蘭達成和平，以及是否會在未來避免攻擊歐洲表示懷疑。俄羅斯前總統麥維德夫則反嗆，稱馬克宏是「無腦的高盧公雞」。

加拿大環球新聞轉述，馬克宏是在法媒「新聞台」（LCI）19日播出的訪談中發表上述言論，也是他迄今最嚴厲的指控。他強調，烏克蘭的安全保證不僅關乎烏國未來，也對更大的歐陸未來至關重要，並指普亭是一股「破壞穩定」的力量。

馬克宏指出，自2022年入侵烏克蘭以來，普亭就將俄羅斯經濟大舉投入軍事，「不會回到和平狀態」，還說普亭「為了自身生存，需要不斷進食。所以他是一名掠食者，他是站在我們門口的食人魔。」並補充指出：「我不是說明天法國就會遭到攻擊，但對歐洲人而言，這是一種威脅，我們不能天真。」

根據俄羅斯衛星通訊社的報導，以及「X」的發文，現在擔任俄國聯邦安全會議副主席的麥維德夫寫道：「這隻無腦的高盧公雞，就是放不下派遣部隊去烏克蘭的念頭。」並稱俄方已明確表示，不接受北約部隊當維和部隊，俄羅斯不會認可這種「安全保證」。

麥維德夫諷刺：「但這隻沙啞、可憐的鳥仍不停地啼叫，想證明自己是雞舍裡的老大。」