「那是他們的大陸」 范斯要歐洲扛下烏克蘭安全保證重任

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國副總統范斯20日表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任，稱「那是他們的大陸」。法新社
美國副總統范斯20日表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任，稱「那是他們的大陸」。法新社

美烏歐本周在白宮舉行峰會後，美國總統川普曾表示，作為對烏克蘭安全保證一環，歐洲願意派地面部隊，美國不派美軍駐烏，可能透過空中支援等方式協助。美國副總統范斯20日則把話說得更明白，表示歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任（lion's share），稱「那是他們的大陸」。

范斯在福斯新聞節目中說：「我認為我們不該承擔這個負擔。如果有必要阻止戰爭和殺戮，我認為我們應該提供幫助。但我認為我們應該預期、總統當然也預期，歐洲在這裡發揮主導作用。」

范斯直言：「無論採取何種形式，歐洲人都必須承擔大部分責任。那是他們的大陸、他們的安全，總統已經非常明確表示，他們必須在這方面出力。」

紐約時報報導，美國國務卿兼國安顧問魯比歐承擔起草烏克蘭安全保證的棘手任務，21日將與歐洲外長及國安顧問會面。美方官員透露，會談將確定安全保證的具體內容，包括承諾若俄國再度入侵，美國將為任何歐洲主導的行動提供空中支援。協議可能包括美國提供情報、監視和偵察方面的援助，並派遣海軍阻止黑海落入俄國掌控。

