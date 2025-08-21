聽新聞
0:00 / 0:00
美副總統范斯揭俄烏談判2大「簡單又複雜」問題 自曝多次與普亭通話
美國副總統范斯20日接受福斯新聞節目專訪時表示，結束俄烏戰爭的談判重點在於烏克蘭的安全保證，以及俄羅斯希望控制的領土，包括俄軍尚未占領的區域。
彭博資訊報導，范斯告訴主持人英格拉漢（Laura Ingraham）：「確實有兩個懸而未決的重要問題，某些方面非常簡單，但某些方面又非常複雜。」
他說：「第一個是，烏克蘭想確認自己不會再遭俄羅斯入侵，希望確認領土完整能長久獲得保證。俄羅斯希望控制某些領土，其中大部分已經占領，但有些尚未占領。」
范斯表示，他認為俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基會面，可能有助於推動雙方就各自目標的談判取得進展。他說：「談判的關鍵就在這裡：烏克蘭想要安全保證，俄羅斯想要特定領土。」
范斯還透露，他已「多次」與普亭通電話，並形容對方「說話比想像中更溫和」。他說：「美國媒體對普亭有特別的印象，但他行事非常謹慎，也格外小心。」
