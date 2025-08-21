快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

美副總統范斯揭俄烏談判2大「簡單又複雜」問題 自曝多次與普亭通話

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯20日在華府聯合車站會見國民兵部隊成員。路透
美國副總統范斯20日在華府聯合車站會見國民兵部隊成員。路透

美國副總統范斯20日接受福斯新聞節目專訪時表示，結束俄烏戰爭的談判重點在於烏克蘭的安全保證，以及俄羅斯希望控制的領土，包括俄軍尚未占領的區域。

彭博資訊報導，范斯告訴主持人英格拉漢（Laura Ingraham）：「確實有兩個懸而未決的重要問題，某些方面非常簡單，但某些方面又非常複雜。」

他說：「第一個是，烏克蘭想確認自己不會再遭俄羅斯入侵，希望確認領土完整能長久獲得保證。俄羅斯希望控制某些領土，其中大部分已經占領，但有些尚未占領。」

范斯表示，他認為俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基會面，可能有助於推動雙方就各自目標的談判取得進展。他說：「談判的關鍵就在這裡：烏克蘭想要安全保證，俄羅斯想要特定領土。」

范斯還透露，他已「多次」與普亭通電話，並形容對方「說話比想像中更溫和」。他說：「美國媒體對普亭有特別的印象，但他行事非常謹慎，也格外小心。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

逾千名國民兵擬增派華府 范斯：治安改善展現政治意志力

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

幾無進展…美聯社：俄烏走向和平路上 仍有4大關鍵障礙

相關新聞

不完美但務實！傳烏克蘭擬建「兩韓式緩衝區」義媒曝採混合模式

歐盟消息人士透露，美烏歐18日討論在烏克蘭邊境設立「兩韓式緩衝區」，並採取「歐洲部隊、美國技術」的混合模式：由歐盟軍隊駐...

美副總統范斯揭俄烏談判2大「簡單又複雜」問題 自曝多次與普亭通話

美國副總統范斯20日接受福斯新聞節目專訪時表示，結束俄烏戰爭的談判重點在於烏克蘭的安全保證，以及俄羅斯希望控制的領土，包...

川普又來了！稱克里米亞跟德州差不多大 烏媒：德州比整個烏克蘭還大

烏克蘭正準備與俄羅斯進行和談，將討論被占領國土的地位。然而，美國總統川普20日卻將克里米亞稱為「大概跟德州差不多」，還說...

俄外長點名中國參與烏克蘭安全保證 批歐美自行討論「死路一條」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫20日表示，俄方將堅持參與未來的烏克蘭安全保證，顯示俄羅斯總統普亭仍堅持，要求在任何和平協議中，擁...

美前大使悲觀看待烏克蘭俄羅斯峰會：普亭已迴避多年

普亭是否將與澤倫斯基會面，讓3年餘的戰爭逐步落幕，美國輿論普遍存疑。前美國駐烏克蘭大使赫普斯特今天指出，這類會面的可能性...

川普反悔！美「最低介入」對烏安全保證 歐洲怨情況倒退嚕

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉20日晚間表示，美國打算在對烏克蘭的安全保證上扮演最低限度的角色，這是迄今最明確的跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。