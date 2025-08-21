不完美但務實！傳烏克蘭擬建「兩韓式緩衝區」義媒曝採混合模式

歐盟消息人士透露，美烏歐18日討論在烏克蘭邊境設立「兩韓式緩衝區」，並採取「歐洲部隊、美國技術」的混合模式：由歐盟軍隊駐守，美國提供其他軍事、後勤與技術支援，但排除美軍駐紮。分析指出，此舉有助緩和俄羅斯對北約擴張的反彈，且能減少地面實際所需兵力。

法國網媒Worldcrunch引述義大利日報（La Stampa）19日報導，根據歐盟消息人士，該方案研擬在烏克蘭境內設置長約數百公里的安全走廊，由多國與歐盟軍隊駐守，美國則提供一定程度的軍事、後勤與技術支援。

在軍事與後勤方面，美方可能支援戰略運輸，提供駐烏境外待命的戰機，以及可供歐洲盟友操作的防空系統。美國總統川普雖表態不會派兵協防，但不排除提供空中支援。

在技術上，美方考慮擴大使用美國軍工AI公司Palantir的數據分析系統。該系統已投入支援烏克蘭，能結合衛星影像、無人機監測與情報報告，預測敵方動向並即時協調兵力部署。

義大利日報評論指出，若方案落實，緩衝區不僅能獲得軍事保護，還會成為透過數位技術持續監控的地區，讓人聯想到兩韓超過70年維持「不完美但務實的現狀」。