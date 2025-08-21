快訊

川普又來了！稱克里米亞跟德州差不多大 烏媒：德州比整個烏克蘭還大

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5月1日在阿拉巴馬大學的畢業典禮上致詞。美聯社

烏克蘭正準備與俄羅斯進行和談，將討論被占領國土的地位。然而，美國總統川普20日卻將克里米亞稱為「大概跟德州差不多」，還說「位於大洋中央」。烏媒指出，雖然川普一向口吻誇張，但他對烏克蘭地理的錯誤認知，仍可能引起額外擔憂。

基輔獨立報報導，川普受訪美國右翼廣播節目「馬克．萊文秀」（Mark Levin Show），提到俄羅斯2014年兼併克里米亞，強調此事發生在歐巴馬任內，暗示媒體對他批評不公，對歐巴馬卻相對寬容。

川普告訴萊文：「我可沒把克里米亞送給他們。」還說：「克里米亞很大，我會說，大概跟德州差不多，就在大洋中央，而且風景很美。他們之所以失去克里米亞，是因為歐巴馬，而媒體根本不報導這件事。」

克里米亞是一個位於黑海的半島，並與亞速海接壤，並非位於所謂的「大洋中央」。基輔獨立報指出，德州面積約是克里米亞的26倍。德州面積超過69萬平方公里，克里米亞約2.7萬平方公里，而烏克蘭總面積約為60萬平方公里。

據報導，莫斯科可能在未來的和平協議中，要求承認克里米亞半島為俄羅斯領土。川普此番言論也令人想起白宮特使威科夫3月受訪時，無法正確說出俄軍占領的「所謂四州」名稱，卻建議將這些地區劃給莫斯科，在烏克蘭引起強烈反彈。

基輔獨立報還提到，川普面對外界對其俄羅斯外交政策的批評時，經常不正面回應，也不對當前局勢表態，反而將責任推給民主黨籍前任總統。俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加峰會後記者會上指出，美國前總統拜登應對俄烏衝突負責。川普隨後回應，聽到普亭這麼說，他「非常高興」。

不完美但務實！傳烏克蘭擬建「兩韓式緩衝區」義媒曝採混合模式

歐盟消息人士透露，美烏歐18日討論在烏克蘭邊境設立「兩韓式緩衝區」，並採取「歐洲部隊、美國技術」的混合模式：由歐盟軍隊駐...

川普反悔！美「最低介入」對烏安全保證 歐洲怨情況倒退嚕

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉20日晚間表示，美國打算在對烏克蘭的安全保證上扮演最低限度的角色，這是迄今最明確的跡象...

歐洲擬提供烏克蘭安全保證 專家認為言之過早

美國總統川普日前先後與俄羅斯總統普亭和歐洲領袖會談，為烏克蘭的安全保證取得進展，指英、法、德等國計畫派遣軍隊至烏克蘭，不...

俄外長點名中國參與烏克蘭安全保證 批歐美自行討論「死路一條」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫20日表示，俄方將堅持參與未來的烏克蘭安全保證，顯示俄羅斯總統普亭仍堅持，要求在任何和平協議中，擁...

美前大使悲觀看待烏克蘭俄羅斯峰會：普亭已迴避多年

普亭是否將與澤倫斯基會面，讓3年餘的戰爭逐步落幕，美國輿論普遍存疑。前美國駐烏克蘭大使赫普斯特今天指出，這類會面的可能性...

