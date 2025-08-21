俄外長點名中國參與烏克蘭安全保證 批歐美自行討論「死路一條」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）和外交部長拉夫羅夫（左）15日在美國阿拉斯加州安克拉治參加美俄峰會。歐新社
俄羅斯總統普亭（右）和外交部長拉夫羅夫（左）15日在美國阿拉斯加州安克拉治參加美俄峰會。歐新社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫20日表示，俄方將堅持參與未來的烏克蘭安全保證，顯示俄羅斯總統普亭仍堅持，要求在任何和平協議中，擁有對烏克蘭未來主權的決定性發言權。

紐約時報報導，拉夫羅夫在莫斯科會晤約旦外長後表示：「若將俄羅斯排除在外，卻嚴肅討論安全保證問題，純屬烏托邦，是死路一條。」拉夫羅夫說：「我們不能同意如今有人提出，要在沒有俄羅斯的情況下解決集體安全問題。這行不通。」

政治新聞網站POLITICO報導，拉夫羅夫強調，莫斯科不會接受任何在沒有俄羅斯參與下談成的集體安全保證。他補充指出：「俄方能接受的前提，是對烏克蘭的安全保證必須在平等基礎上提供，並且要包括中國、美國、英國和法國等國的參與。」

克里姆林宮長期聲稱，對外國提出的烏克蘭安全保證持開放態度，但前提是俄羅斯應成為保證國之一，且西方軍隊不得駐紮在烏克蘭。

拉夫羅夫指出，這些前提依然存在。他說，俄方能接受的烏克蘭安全保證模式，就是俄烏兩國在2022年戰爭初期舉行和談時討論過的方案。

當時俄烏雙方談判的草擬和約禁止烏克蘭加入北約之類的軍事同盟，也不允許外國軍隊駐紮，同時規定烏克蘭若再次遭受攻擊，要由英國、中國、美國、法國與俄羅斯等「保證國」集體前來防衛。但談判最終破裂，未能敲定和約。

俄方談判代表甚至更進一步，提出要求俄羅斯在內的所有保證國都同意，才可對烏克蘭未來遭到的攻擊進行軍事干預。實際上，這一條件將允許莫斯科再次入侵烏克蘭，並否決所有針對烏克蘭的軍事干預。

這項條件被歐洲及烏克蘭官員普遍批評為荒謬，也成為迄今為止最明確的跡象，顯示俄烏衝突的談判仍存在重大分歧，也使美國總統川普的和平計畫納入歐洲各國集結的「志願聯盟」保護戰後烏克蘭一事，更添不確定性。

