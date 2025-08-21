美前大使悲觀看待烏克蘭俄羅斯峰會：普亭已迴避多年

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

普亭是否將與澤倫斯基會面，讓3年餘的戰爭逐步落幕，美國輿論普遍存疑。前美國駐烏克蘭大使赫普斯特今天指出，這類會面的可能性低但並非零，普亭已迴避會面多年，兩人上次會面是2019年，於巴黎討論烏東衝突。

美國總統川普18日宣布將安排俄羅斯烏克蘭峰會後，瑞士與奧地利相繼表態有意接待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）之際，赫普斯特（John Herbst）上午在智庫大西洋理事會（Atlantic Council）線上座談中，提出前述看法。

川普高調表示將促成「蒲澤會」後，克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）透過聲明說，普亭和川普就與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）及歐洲領導人在白宮的會晤進行「坦誠且極具建設性」的通話。

「紐約時報」（The New York Times）指出，在外交術語中，「坦誠」通常代表雙方並未完全達成一致立場。

鄂夏柯夫的聲明稱，俄美領導人已同意為俄烏直接談判任命更多高階談判代表，但並未提到普亭本人是否與會。

雖然普亭沒有斷然拒絕與澤倫斯基會面，但他已明確表示，不認為這位烏克蘭總統的地位合法，也不是能跟他平起平坐的人物。

赫普斯特在小布希政府期間擔任駐烏克蘭大使，現任大西洋理事會資深主任。他指出，俄國評論界認為「蒲澤會」等於送禮給澤倫斯基，所以事前就要烏方讓步，「這簡直荒謬」。

「唯一能讓俄方讓步的辦法，是對俄羅斯形成壓力，包括制裁與提供烏克蘭具有嚇阻效果的軍援。」赫普斯特說，普亭必須眼睜睜看著制裁壓頂，才願意達成協議，否則只是說說而已。

他也強調，俄羅斯因戰爭而面臨經濟困境，更是持續加碼制裁的理由。

「最痛制裁」方面，與會的前美國駐波蘭大使佛里特（Daniel Fried）指出，必須直接打擊俄羅斯收入來源石油，且多點施壓，不應只對俄石油大戶印度加徵關稅，卻沒有制裁另一買家中國。

「第2是對俄羅斯全面金融禁運。」佛里特說，這要涵蓋每一家俄羅斯銀行，然後設一份白名單，只允許食品、藥品等特殊交易，其餘全部中斷。美國商務部負責出口管制，可用工具仍多，只要獲得政治支持就有大幅施力空間。

今天的線上座談除了聚焦「蒲澤會」可能性及制裁力度外，赫普斯特另對當前「誤導性的主流看法」感到憂心，這些論述認為俄軍正在推進，雖然速度緩慢，且代價高昂，但必然會取得進展。

他說，俄方確實取得戰果，朝烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）推進，掌控了大部分地區，但還不到讓烏克蘭防線崩潰的程度。

赫普斯特表示，俄軍宣稱數月以來正在占領戰區城市波帕斯納（Popasna），實際上也未完全掌握。所以「俄軍推進」的說法誇大，許多人因此認為烏克蘭該讓步，忽略了俄軍也付出重大代價的事實。

