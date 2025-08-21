快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

川普反悔！美「最低介入」對烏安全保證 歐洲怨情況倒退嚕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（如圖）18日在白宮會晤烏克蘭與歐洲領袖。法新社
美國總統川普（如圖）18日在白宮會晤烏克蘭與歐洲領袖。法新社

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉20日晚間表示，美國打算在對烏克蘭的安全保證上扮演最低限度的角色，這是迄今最明確的跡象，顯示歐洲將必須挑起維繫基輔長久和平的重擔。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩20日舉行一場小型會議，與會的柯伯吉在會中回應歐洲軍事領袖時發表上述言論。據歐洲官員與知情人士說，當時英國、法國、德國與芬蘭的國防長官敦促美方披露，將提供多少部隊與空中資產，協助烏克蘭維持與俄羅斯的和平協議。

六名美國與歐洲官員透露，20日的那項會議與21日一場倉促安排的北約會議，讓盟友日益擔心，一旦俄羅斯結束入侵，美國總統川普會把確保長期和平的責任交由歐洲承擔。

一名北約外交官員表示：「現在越來越清楚的現實是，最終要靠歐洲在地面上實現對烏克蘭的安全保證，美國並未徹底承諾任何事。」

政治新聞網站Politico指出，川普18日承諾美國將派兵烏克蘭協防，卻在19日反悔，表態不會有美軍駐烏，但將對駐紮烏國的歐洲部隊提供空中支援。

一名歐洲官員直言：「不知道這讓我們處於什麼位置，情況大概又回到今年春天談的歐洲志願聯盟。」

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

晶片補助改為投資 川普政府構想難得贏得左派大老桑德斯力挺

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

相關新聞

川普反悔！美「最低介入」對烏安全保證 歐洲怨情況倒退嚕

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉20日晚間表示，美國打算在對烏克蘭的安全保證上扮演最低限度的角色，這是迄今最明確的跡象...

歐洲擬提供烏克蘭安全保證 專家認為言之過早

美國總統川普日前先後與俄羅斯總統普亭和歐洲領袖會談，為烏克蘭的安全保證取得進展，指英、法、德等國計畫派遣軍隊至烏克蘭，不...

俄外長點名中國參與烏克蘭安全保證 批歐美自行討論「死路一條」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫20日表示，俄方將堅持參與未來的烏克蘭安全保證，顯示俄羅斯總統普亭仍堅持，要求在任何和平協議中，擁...

美前大使悲觀看待烏克蘭俄羅斯峰會：普亭已迴避多年

普亭是否將與澤倫斯基會面，讓3年餘的戰爭逐步落幕，美國輿論普遍存疑。前美國駐烏克蘭大使赫普斯特今天指出，這類會面的可能性...

斡旋俄烏戰爭的動機… 川普：我想試著上天堂

美國總統川普19日打電話到福斯新聞網晨間節目現場時說，想為俄烏戰爭斡旋和平的真正動機，是擔心百年之後無法上天堂。川普說：...

專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。