川普反悔！美「最低介入」對烏安全保證 歐洲怨情況倒退嚕

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉20日晚間表示，美國打算在對烏克蘭的安全保證上扮演最低限度的角色，這是迄今最明確的跡象，顯示歐洲將必須挑起維繫基輔長久和平的重擔。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩20日舉行一場小型會議，與會的柯伯吉在會中回應歐洲軍事領袖時發表上述言論。據歐洲官員與知情人士說，當時英國、法國、德國與芬蘭的國防長官敦促美方披露，將提供多少部隊與空中資產，協助烏克蘭維持與俄羅斯的和平協議。

六名美國與歐洲官員透露，20日的那項會議與21日一場倉促安排的北約會議，讓盟友日益擔心，一旦俄羅斯結束入侵，美國總統川普會把確保長期和平的責任交由歐洲承擔。

一名北約外交官員表示：「現在越來越清楚的現實是，最終要靠歐洲在地面上實現對烏克蘭的安全保證，美國並未徹底承諾任何事。」

政治新聞網站Politico指出，川普18日承諾美國將派兵烏克蘭協防，卻在19日反悔，表態不會有美軍駐烏，但將對駐紮烏國的歐洲部隊提供空中支援。

一名歐洲官員直言：「不知道這讓我們處於什麼位置，情況大概又回到今年春天談的歐洲志願聯盟。」