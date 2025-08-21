歐洲擬提供烏克蘭安全保證 專家認為言之過早

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（中）18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左4）和其他7名歐洲領袖。 （路透）
美國總統川普（中）18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左4）和其他7名歐洲領袖。 （路透）

美國總統川普日前先後與俄羅斯總統普亭和歐洲領袖會談，為烏克蘭的安全保證取得進展，指英、法、德等國計畫派遣軍隊至烏克蘭，不過有專家質疑歐洲國家的能力，認為維持烏國安全需要大量的軍力，歐洲是否有能力給予烏克蘭實質的安全保證還言之過早。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，18日先與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，接著與包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等歐洲領袖舉行高峰會談。

針對歐洲領袖對達成類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證有共識，川普日前接受訪問時表示，烏克蘭不會成為北約成員，但部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭；川普也說，美國不會派出任何軍隊。

然而，彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員吉爾克加德（Jacob Kirkegaard）20日指出，烏克蘭的前線逾1000公里，若希望派駐可觀的維和力量來監督前線，需要大批的軍隊，而且還要考量到輪調，是很龐大的數量。

吉爾克加德指出，就算美國會提供空中支援，他也對歐洲能否在短期內派出這樣大的軍力持保留的態度。

吉爾克加德表示，北歐的重新武裝才正要開始，他評估說，目前北約國家中可以提供可觀戰力的國家只有土耳其，但從歐盟的角度來看，問題是該用什麼條件才能交換土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）的投入？

由此來看，吉爾克加德表示，歐洲向烏克蘭提供可靠的安全保證還言之過早，認為歐洲國家之所以這麼快點頭，是希望藉此把球丟回給普亭，要求普亭表態；吉爾克加德表示，如果普亭拒絕這樣的條件，也許到時就能讓川普對普亭提出更強硬的制裁。

