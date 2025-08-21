專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，以國際法而言，停火與和平協議有重大差異。停火是暫時停止交戰，雙方各自維持現有軍事控制區，目的是爭取談判、人道救援或平民撤離。停火長短大相逕庭，一九一四年一戰的耶誕節停戰僅持續數日；塞浦路斯和土耳其、印度和巴基斯坦，均已持續停火數十年。

相較之下，和平協議是正式、長期的條約，決定兩國未來關係。但若透過武力強加而達成，在形式上已違法；加上普亭要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區、禁止加入北約，違反聯合國憲章保障國家主權與自決原則，內容上也違法。

全球權利合規協會國際律師皮齊說，聯合國憲章嚴禁以武力奪取領土，「任何因軍事侵略而達成的條約，都是無效的」。

皮齊解釋，即便烏克蘭依照憲法舉行公投，確定割讓土地給俄羅斯，「澤倫斯基或任何人都無法移交因軍事行動被侵略的土地。禁止使用武力征服領土是國際法的絕對規範」。

除了國際法問題外，烏克蘭也有戰略考量。俄羅斯軍隊雖已占領盧甘斯克與頓內次克大部分地區，但普亭要求割讓俄軍尚未占領的烏方領土。而烏方仍控制的頓巴斯工業城市群是防線中樞，一旦割讓，俄軍將直通烏克蘭西部。