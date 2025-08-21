快訊

專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
川普與普亭15日在阿拉斯加密商後，出乎各界意外的跳過與烏克蘭的停火協議，直接與俄國商談和平協議。 FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin hold a press conference following their meeting to negotiate an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo (路透)

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，以國際法而言，停火與和平協議有重大差異。停火是暫時停止交戰，雙方各自維持現有軍事控制區，目的是爭取談判、人道救援或平民撤離。停火長短大相逕庭，一九一四年一戰的耶誕節停戰僅持續數日；塞浦路斯和土耳其、印度和巴基斯坦，均已持續停火數十年。

相較之下，和平協議是正式、長期的條約，決定兩國未來關係。但若透過武力強加而達成，在形式上已違法；加上普亭要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區、禁止加入北約，違反聯合國憲章保障國家主權與自決原則，內容上也違法。

全球權利合規協會國際律師皮齊說，聯合國憲章嚴禁以武力奪取領土，「任何因軍事侵略而達成的條約，都是無效的」。

皮齊解釋，即便烏克蘭依照憲法舉行公投，確定割讓土地給俄羅斯，「澤倫斯基或任何人都無法移交因軍事行動被侵略的土地。禁止使用武力征服領土是國際法的絕對規範」。

除了國際法問題外，烏克蘭也有戰略考量。俄羅斯軍隊雖已占領盧甘斯克與頓內次克大部分地區，但普亭要求割讓俄軍尚未占領的烏方領土。而烏方仍控制的頓巴斯工業城市群是防線中樞，一旦割讓，俄軍將直通烏克蘭西部。

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

幾無進展…美聯社：俄烏走向和平路上 仍有4大關鍵障礙

普亭雖遭通緝 瑞士奧地利表態願為俄烏峰會接待

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

普亭提在莫斯科「普澤會」 澤倫斯基秒拒絕　

俄羅斯總統普亭十八日與川普通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科舉行「普澤會」。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，烏克蘭不可能接受此事，這可能是俄國手段，即提出一種基輔不可能同意的離譜選項拖延談判。

俄烏談和…普亭提大陸當擔保國 擺明反對北約部隊

俄羅斯可能在俄烏和談協議中，提議中國擔任擔保國；另外，歐美國家對烏克蘭提供安全保證的提議引發俄方不安，莫斯科重申反對北約組織部隊干預俄烏戰事。

美首選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

歐美商討對烏安全保證 川普排除美軍進駐選項、匈牙利反對入歐盟

美國總統川普週二（8月19日）接受福斯新聞訪問時表示，不會派遣美國地面部隊進駐烏克蘭邊境。川普說，涉及對烏安全的議題，已有歐洲國家表態願派軍到當地，美國則願意扮演協助角色，例如空中支援，但他並未詳述更多細節。

