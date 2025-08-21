普亭提在莫斯科「普澤會」 澤倫斯基秒拒絕　

俄羅斯總統普亭十八日與川普通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科舉行「普澤會」。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，烏克蘭不可能接受此事，這可能是俄國手段，即提出一種基輔不可能同意的離譜選項拖延談判。

普亭在前述通話向川普說，對俄烏直接會談態度開放。但俄國官員其後接連淡化普亭對普澤會的模糊承諾。俄國外長拉夫洛夫說，一切會談都須漸進準備，從專家層級開始歷經所有必要步驟。俄國駐聯合國副大使紀柏梁向ＢＢＣ說，沒人拒絕直接會談的機會，但不應為了談而談。

法新社十九日引述兩名消息人士報導，對普亭建議在莫斯科舉辦普澤會，澤倫斯基得知後表明「不要」，當時在白宮與會的歐洲領袖也告訴川普，這似乎不是好主意。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿日分析直指，普亭還沒準備好、也可能永遠不會準備好舉行普澤會。

克里姆林宮經常質疑澤倫斯基作為總統的合法性，在先前提交的和平備忘錄中，還要求烏克蘭先舉行總統選舉才能簽最終和平協議。普亭和俄國官員很少直稱澤倫斯基姓名，澤倫斯基五月親赴土耳其準備出席俄烏直接會談時，俄國僅派前文化部長梅丁思基率團。

卡內基俄國歐亞中心高級研究員史塔諾瓦亞說，若普亭認為普澤會將取得成功，仍可能接受，但澤倫斯基必須願意討論目前烏方堅拒的俄方關鍵要求，包括割讓烏克蘭仍控制的領土，普亭也視川普為改變基輔立場的關鍵。

史塔諾瓦亞說，俄國可能提高與烏克蘭談判代表的層級，讓美國繼續站在俄國一邊，並提議在伊斯坦堡舉行新一輪會談，但普亭在確定對方同意他的條件前，不會冒險赴會，讓澤倫斯基在普澤會拒絕普亭一切要求。

ＣＮＮ說，普亭現在沒理由默默同意普澤會。普亭沒做任何讓步，就獲邀出席十五日盛大的美俄峰會，川普也放棄要求在談判前先達成停火，過去的最後通牒不了了之。對俄國，目前唯一變數是當最新的和平作為失敗，川普將怪誰。

川普十九日接受福斯新聞節目訪問時，似乎也意識到普澤會還未敲定，表示他「算是」安排了兩人會晤，但「我們在七千英里之外」，必須做決定的是俄烏領袖。