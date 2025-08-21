美首選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

川普十九日也表示，針對烏克蘭的安全保證，法國、德國和英國等歐洲國家未來擬派出軍隊到烏克蘭，但美國不會派兵；白宮指出，川普已指示執政團隊著手規畫烏克蘭安全保證架構。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，本周緊接著與澤倫斯基和歐洲領袖會談；川普十八日會後在社群媒體發文指出，他在高峰會談結束後致電普亭，並著手安排普亭與澤倫斯基會面；俄烏會面結束後，將會有一場包括他在內的美俄烏三方領袖會談。

針對三方會談，Politico報導，白宮計畫在布達佩斯舉行，雖然地點可能改變，但布達佩斯現在是白宮的首選。這個地點可能對烏克蘭來說有些「不適」，因俄國、美國和英國於一九九四年在布達佩斯簽署「布達佩斯備忘錄」，為放棄核武的烏克蘭等國提供安全保證，但簽署國未在俄軍二○一四年併吞克里米亞時履行承諾。

川普十九日對福斯新聞說，預計先讓普亭和澤倫斯基見面，他認為兩人的關係有進步，否則不會安排雙方見面，而是直接規畫三方會談。

川普說，他與普亭關係很好，但如果無法結束戰爭，他一點也不在乎與普亭的關係；川普說，他希望澤倫斯基能夠達成他必須做到的事情，展現一些彈性。

針對歐洲領袖對達成類似北約憲章第五條款集體防禦安全保證有共識，川普十九日說，烏克蘭不會成為北約成員，但部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭。