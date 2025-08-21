快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

美首選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
烏克蘭總統辦公室19日公布畫面，美國總統川普拿著烏克蘭總統澤倫斯基本周訪問華府時送他的高爾夫球桿，這支球桿曾屬於在俄烏戰爭失去一條腿的烏克蘭軍人。川普特別拍影片感謝這位軍人。（法新社）
烏克蘭總統辦公室19日公布畫面，美國總統川普拿著烏克蘭總統澤倫斯基本周訪問華府時送他的高爾夫球桿，這支球桿曾屬於在俄烏戰爭失去一條腿的烏克蘭軍人。川普特別拍影片感謝這位軍人。（法新社）

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

川普十九日也表示，針對烏克蘭的安全保證，法國、德國和英國等歐洲國家未來擬派出軍隊到烏克蘭，但美國不會派兵；白宮指出，川普已指示執政團隊著手規畫烏克蘭安全保證架構。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，本周緊接著與澤倫斯基和歐洲領袖會談；川普十八日會後在社群媒體發文指出，他在高峰會談結束後致電普亭，並著手安排普亭與澤倫斯基會面；俄烏會面結束後，將會有一場包括他在內的美俄烏三方領袖會談。

針對三方會談，Politico報導，白宮計畫在布達佩斯舉行，雖然地點可能改變，但布達佩斯現在是白宮的首選。這個地點可能對烏克蘭來說有些「不適」，因俄國、美國和英國於一九九四年在布達佩斯簽署「布達佩斯備忘錄」，為放棄核武的烏克蘭等國提供安全保證，但簽署國未在俄軍二○一四年併吞克里米亞時履行承諾。

川普十九日對福斯新聞說，預計先讓普亭和澤倫斯基見面，他認為兩人的關係有進步，否則不會安排雙方見面，而是直接規畫三方會談。

川普說，他與普亭關係很好，但如果無法結束戰爭，他一點也不在乎與普亭的關係；川普說，他希望澤倫斯基能夠達成他必須做到的事情，展現一些彈性。

針對歐洲領袖對達成類似北約憲章第五條款集體防禦安全保證有共識，川普十九日說，烏克蘭不會成為北約成員，但部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭。

川普 普亭 白宮 北約 俄烏 美俄 烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基 克里米亞

延伸閱讀

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

幾無進展…美聯社：俄烏走向和平路上 仍有4大關鍵障礙

相關新聞

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。

專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

普亭提在莫斯科「普澤會」 澤倫斯基秒拒絕　

俄羅斯總統普亭十八日與川普通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科舉行「普澤會」。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，烏克蘭不可能接受此事，這可能是俄國手段，即提出一種基輔不可能同意的離譜選項拖延談判。

俄烏談和…普亭提大陸當擔保國 擺明反對北約部隊

俄羅斯可能在俄烏和談協議中，提議中國擔任擔保國；另外，歐美國家對烏克蘭提供安全保證的提議引發俄方不安，莫斯科重申反對北約組織部隊干預俄烏戰事。

美首選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

歐美商討對烏安全保證 川普排除美軍進駐選項、匈牙利反對入歐盟

美國總統川普週二（8月19日）接受福斯新聞訪問時表示，不會派遣美國地面部隊進駐烏克蘭邊境。川普說，涉及對烏安全的議題，已有歐洲國家表態願派軍到當地，美國則願意扮演協助角色，例如空中支援，但他並未詳述更多細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。