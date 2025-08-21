快訊

俄烏談和…普亭提大陸當擔保國 擺明反對北約部隊

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普強力主導俄烏停戰，媒體報導，俄國總統普亭（左）希望找中國國家主席習近平（右）背書。 （美聯社）
俄羅斯可能在俄烏和談協議中，提議中國擔任擔保國；另外，歐美國家對烏克蘭提供安全保證的提議引發俄方不安，莫斯科重申反對北約組織部隊干預俄烏戰事。

烏克蘭新聞網站「歐洲真理報」報導，俄羅斯總統普亭十五日在阿拉斯加會晤美國總統川普時，並不反對美方對烏克蘭提供安全保證，並將中國列為可提供安全保證的國家，這表明普亭反對建立包含北約部隊的安全機制。

新聞媒體Axios引述消息人士說法報導，普亭確實表示，他準備討論烏克蘭安全保證議題，而烏克蘭及其歐洲盟友正在討論組建一個願意支持烏克蘭的聯盟，以防止俄國未來再度進犯。

川普十九日表示，他不會派遣美軍進入烏克蘭，但將援助派兵進駐烏克蘭的歐洲國家。

華盛頓郵報報導，歐美的安全保證談判可能與俄方立場衝突，似乎引發俄方不安。

俄國外交部重申，拒絕北約國家在烏克蘭部署任何部隊。

歐美為烏克蘭提供安全保證計畫若奏效，恐讓普亭陷入險境；北約國家在支持基輔方面發揮的任何作用，都與俄國對烏克蘭開戰三年多來所堅持的立場相悖。

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。

專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

普亭提在莫斯科「普澤會」 澤倫斯基秒拒絕　

俄羅斯總統普亭十八日與川普通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科舉行「普澤會」。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，烏克蘭不可能接受此事，這可能是俄國手段，即提出一種基輔不可能同意的離譜選項拖延談判。

美首選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

歐美商討對烏安全保證 川普排除美軍進駐選項、匈牙利反對入歐盟

美國總統川普週二（8月19日）接受福斯新聞訪問時表示，不會派遣美國地面部隊進駐烏克蘭邊境。川普說，涉及對烏安全的議題，已有歐洲國家表態願派軍到當地，美國則願意扮演協助角色，例如空中支援，但他並未詳述更多細節。

