聽新聞
0:00 / 0:00
俄烏談和…普亭提大陸當擔保國 擺明反對北約部隊
俄羅斯可能在俄烏和談協議中，提議中國擔任擔保國；另外，歐美國家對烏克蘭提供安全保證的提議引發俄方不安，莫斯科重申反對北約組織部隊干預俄烏戰事。
烏克蘭新聞網站「歐洲真理報」報導，俄羅斯總統普亭十五日在阿拉斯加會晤美國總統川普時，並不反對美方對烏克蘭提供安全保證，並將中國列為可提供安全保證的國家，這表明普亭反對建立包含北約部隊的安全機制。
新聞媒體Axios引述消息人士說法報導，普亭確實表示，他準備討論烏克蘭安全保證議題，而烏克蘭及其歐洲盟友正在討論組建一個願意支持烏克蘭的聯盟，以防止俄國未來再度進犯。
川普十九日表示，他不會派遣美軍進入烏克蘭，但將援助派兵進駐烏克蘭的歐洲國家。
華盛頓郵報報導，歐美的安全保證談判可能與俄方立場衝突，似乎引發俄方不安。
俄國外交部重申，拒絕北約國家在烏克蘭部署任何部隊。
歐美為烏克蘭提供安全保證計畫若奏效，恐讓普亭陷入險境；北約國家在支持基輔方面發揮的任何作用，都與俄國對烏克蘭開戰三年多來所堅持的立場相悖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言