斡旋俄烏戰爭的動機… 川普：我想試著上天堂
美國總統川普19日打電話到福斯新聞網晨間節目現場時說，想為俄烏戰爭斡旋和平的真正動機，是擔心百年之後無法上天堂。川普說：「如果可能的話，我想試著進入天堂。」
川普表示：「聽說我表現不太好，我是排在圖騰柱的底部。」他說，如果能夠上天堂，促成俄烏和平將是原因之一。
紐約時報分析，不管是任何總統，如此論述都是極不尋常，與川普平日風格尤其不同；川普被許多支持者視為彌賽亞，川普也鼓勵如此觀點，但現在卻坦承知道自己並非聖人。
川普對於貶落地獄的畏懼也引發其他層面的質疑，例如究竟是誰告訴川普在通往天堂的道路上「表現不好」？大天使米迦勒拿到了川普的手機號碼嗎？
報導指出，平常極少有機會聽到川普發表深度靈魂探索的自我反省。川普經常提到過去在造勢場合遭遇槍擊與死亡擦身而過的經過，及這起事件對他個人造成哪些改變，但79歲的川普公開發言裡很少提及生命的有限。
19日稍晚在白宮簡報會上，發言人李維特被問到川普提到上天堂的事是否在開玩笑，或是「他的和平協議是出於心靈的動機」。李維特回答說，「我認為總統是認真的。」
川普在電話中說，希望俄羅斯總統普丁能夠「表現良好」，讓烏克蘭戰爭朝結束邁進，但川普承認普丁也可能不願對停止戰爭做出協議。
