斡旋俄烏戰爭的動機… 川普：我想試著上天堂

經濟日報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普19日打電話到福斯新聞網晨間節目現場時說，想為俄烏戰爭斡旋和平的真正動機，是擔心百年之後無法上天堂。川普說：「如果可能的話，我想試著進入天堂。」

川普表示：「聽說我表現不太好，我是排在圖騰柱的底部。」他說，如果能夠上天堂，促成俄烏和平將是原因之一。

紐約時報分析，不管是任何總統，如此論述都是極不尋常，與川普平日風格尤其不同；川普被許多支持者視為彌賽亞，川普也鼓勵如此觀點，但現在卻坦承知道自己並非聖人。

川普對於貶落地獄的畏懼也引發其他層面的質疑，例如究竟是誰告訴川普在通往天堂的道路上「表現不好」？大天使米迦勒拿到了川普的手機號碼嗎？

報導指出，平常極少有機會聽到川普發表深度靈魂探索的自我反省。川普經常提到過去在造勢場合遭遇槍擊與死亡擦身而過的經過，及這起事件對他個人造成哪些改變，但79歲的川普公開發言裡很少提及生命的有限。

19日稍晚在白宮簡報會上，發言人李維特被問到川普提到上天堂的事是否在開玩笑，或是「他的和平協議是出於心靈的動機」。李維特回答說，「我認為總統是認真的。」

川普在電話中說，希望俄羅斯總統普丁能夠「表現良好」，讓烏克蘭戰爭朝結束邁進，但川普承認普丁也可能不願對停止戰爭做出協議。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

專家示警：俄若武力逼簽和平協議 違國際法恐無效

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方若以武力為前提談成和平協議，還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

普亭提在莫斯科「普澤會」 澤倫斯基秒拒絕　

俄羅斯總統普亭十八日與川普通話時，據傳提議讓烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科舉行「普澤會」。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，烏克蘭不可能接受此事，這可能是俄國手段，即提出一種基輔不可能同意的離譜選項拖延談判。

俄烏談和…普亭提大陸當擔保國 擺明反對北約部隊

俄羅斯可能在俄烏和談協議中，提議中國擔任擔保國；另外，歐美國家對烏克蘭提供安全保證的提議引發俄方不安，莫斯科重申反對北約組織部隊干預俄烏戰事。

美選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

俄國對俄烏峰會和美俄烏三方領袖會議反應冷淡，但Politico報導，白宮仍試圖安排在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏峰會；美國總統川普表示，他認為俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的關係有進步，希望他們先見面。

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。

