高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

（德國之聲中文網）川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。他在俄軍入侵烏克蘭的最初幾個月，為營救戰友而失去了一條腿。作為康復訓練的一部分，醫生建議他打高爾夫，運動不僅幫助他恢復身體平衡，也成為心理療癒的重要途徑。而高爾夫也成為他和川普之間的共同愛好。正因如此，他希望這支球桿能夠交到有「高爾夫總統」之稱的川普手中。

推桿在高爾夫中至關重要，往往決定勝負。川普接受禮物時還特意錄了一段影片，致敬這位烏克蘭士兵：「科斯堅丁，我對高爾夫很了解，你的揮桿動作非常漂亮，你會成為一名出色的球員。謝謝你送我的這支推桿，它飽含著愛與心意。我非常尊敬你，你是一個了不起的人。」

川普接著表示：「你來自一個偉大的國家，我們正努力幫助它重新站起來。你的總統正在非常非常努力地工作。」他還補充說：「每次用它打球的時候，我都會想到你！」

川普接受了這份禮物之後，作為回禮，向澤倫斯基回贈了具有象徵性的白宮鑰匙。

川普與澤倫斯基此次在白宮的會晤，比今年二月那次備受關注的尷尬會談順利得多。會後，這位美國總統表示，他認為在結束俄烏戰爭方面已有所進展。他透露已經致電普京，安排俄烏總統的會晤。澤倫斯基則表示，基輔准備好進行談判，但僅限於領導層級別。

Trump accepts golf club from Ukraine war veteran gifted by Zelensky pic.twitter.com/ZnItrdGPiG — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) 2025年8月19日

