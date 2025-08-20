高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

德國之聲／ 德國之聲
川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。 法新社
川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。 法新社

（德國之聲中文網）川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。他在俄軍入侵烏克蘭的最初幾個月，為營救戰友而失去了一條腿。作為康復訓練的一部分，醫生建議他打高爾夫，運動不僅幫助他恢復身體平衡，也成為心理療癒的重要途徑。而高爾夫也成為他和川普之間的共同愛好。正因如此，他希望這支球桿能夠交到有「高爾夫總統」之稱的川普手中。

推桿在高爾夫中至關重要，往往決定勝負。川普接受禮物時還特意錄了一段影片，致敬這位烏克蘭士兵：「科斯堅丁，我對高爾夫很了解，你的揮桿動作非常漂亮，你會成為一名出色的球員。謝謝你送我的這支推桿，它飽含著愛與心意。我非常尊敬你，你是一個了不起的人。」

川普接著表示：「你來自一個偉大的國家，我們正努力幫助它重新站起來。你的總統正在非常非常努力地工作。」他還補充說：「每次用它打球的時候，我都會想到你！」

川普接受了這份禮物之後，作為回禮，向澤倫斯基回贈了具有象徵性的白宮鑰匙。

川普與澤倫斯基此次在白宮的會晤，比今年二月那次備受關注的尷尬會談順利得多。會後，這位美國總統表示，他認為在結束俄烏戰爭方面已有所進展。他透露已經致電普京，安排俄烏總統的會晤。澤倫斯基則表示，基輔准備好進行談判，但僅限於領導層級別。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

禮物 白宮 美國 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

說教太無聊？歐洲領袖赴白宮會川普 梅洛尼聽他說話「大翻白眼」

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

相關新聞

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

美國總統川普上周先是在阿拉斯加為俄羅斯總統普亭鋪上紅地毯，舉行一場高風險的峰會，隨後又邀請烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領袖到...

【重磅快評】俄烏和平曙光乍現 台灣切勿踩上戰爭地雷

俄烏戰爭的和平曙光乍現。東歐那頭的和平若真來了，台灣海峽的熱浪是否將緊接著翻騰？

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

川普酷愛打高爾夫，這位美國總統名下也擁有好幾個高爾夫度假村。現在，他得到了一份任何富豪都買不到的特殊禮物：在白宮舉行的烏克蘭峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基送給川普一支來自烏克蘭的推桿。澤倫斯基送出的這支推桿並不是普通的高爾夫球桿，它來自烏克蘭的一名士兵，下士科斯堅丁．卡爾塔夫采夫（Kostjantyn Kartawzew）。

歐美商討對烏安全保證 川普排除美軍進駐選項、匈牙利反對入歐盟

美國總統川普週二（8月19日）接受福斯新聞訪問時表示，不會派遣美國地面部隊進駐烏克蘭邊境。川普說，涉及對烏安全的議題，已有歐洲國家表態願派軍到當地，美國則願意扮演協助角色，例如空中支援，但他並未詳述更多細節。

川普：可以空援烏克蘭 不會派地面部隊

美俄烏接下來可能召開三方領袖會議，美國媒體Politico報導指出，白宮有意選在匈牙利首都布達佩斯舉行，瑞士也表達了意願...

幾無進展…美聯社：俄烏走向和平路上 仍有4大關鍵障礙

川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy) 18日於白宮舉行六個月內的第二次會晤，氣氛和諧，與2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。