一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
左起歐盟執委會主席范德萊恩、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨與北約秘書長呂特18日在白宮大廳合影。路透
美國總統川普上周先是在阿拉斯加為俄羅斯總統普亭鋪上紅地毯，舉行一場高風險的峰會，隨後又邀請烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領袖到白宮，召開一場不同尋常的會議，討論如何結束俄烏戰爭，接下來才開始進行繁重的工作。紐約時報分析認為，川普過去一周實際上徹底顛覆了傳統的外交程序。

紐時指出，幕僚和外交官通常會先協調細節，領導人接著介入，最終確定協議。但是川普一向喜歡打破常規與傳統，先是15日隆重接待普亭，18日又舉行美烏歐峰會，卻沒有任何突破性成果可宣布。

如今，隨著俄羅斯持續打擊烏克蘭，又沒有跡象顯示川普或普亭願意將停火作為協議前提，整個過程有可能退化成外交版壕溝戰。至少目前，普亭仍能為所欲為，繼續對烏克蘭發動戰爭，而不必立刻擔心新的制裁。

美國前駐烏克蘭大使皮佛（Steven Pifer）表示，正常的美國政府會做各種周全準備，川普的作法「極不尋常」。皮佛補充指出，他看到的風險是川普不準備細節，印象是他想要達成協議。皮佛說，川普「希望達成任何協議，好讓他宣稱『我解決了另一場戰爭』」，但其實「細節才是關鍵」。

白宮發言人李維特19日表示，川普的做法是對「現狀」的一次迫切需要的突破。她表示：「多虧川普總統的努力，歷經多年致命僵局，我們終於看到進展。」

然而，川普政府的說法並不總與俄方一致。例如，李維特在記者會中聲稱，普亭已承諾未來幾周會見澤倫斯基，但俄羅斯外長拉夫羅夫卻淡化此事的可能性。

紐時指出，外交本就複雜混亂，最近的峰會只是川普試圖重啟談判的最新嘗試，過程之所以緊迫，或許與他公開爭取諾貝爾和平獎有關。但即使川普本人也承認前路艱難，他在19日接受福斯新聞採訪時說：「這次是最困難的一次，我原以為會很簡單。所以我希望普亭總統會配合，如果他不配合，那就會很棘手。」

一些外交政策專家質疑川普不斷改變立場，他在短短一周內，從威脅普亭若不同意停火將面臨「嚴重後果」，改採對方偏好的方式，推動一項涉及烏克蘭割地的廣泛和平協議；他放棄威脅制裁普亭，改稱對方已準備好談判並結束戰鬥。

曾在歐巴馬與柯林頓政府擔任白宮國安會歐洲事務顧問的庫普昌（Charles A. Kupchan）讚揚川普與普亭接觸，稱早該為俄烏衝突尋求實際的外交出路，但川普態度搖擺不定，缺乏協調和統一戰略，使得許多關鍵細節仍懸而未決。

庫普昌說：「很難想像有哪種外交策略竟以如此混亂的方式展開，整個過程一片混亂。」

