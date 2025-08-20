歐美商討對烏安全保證 川普排除美軍進駐選項、匈牙利反對入歐盟

（德國之聲中文網）美國總統川普週二（8月19日）接受福斯新聞訪問時表示，不會派遣美國地面部隊進駐烏克蘭邊境。川普說，涉及對烏安全的議題，已有歐洲國家表態願派軍到當地，美國則願意扮演協助角色，例如空中支援，但他並未詳述更多細節。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）隨後解釋，由美國提供空中支援「是一種選項與可能性」；她重申不會派美軍的立場，「我們當然能幫忙協調，也可能以其他方式提供安全保證給我們的歐洲盟友」。

美國軍事參與可能性

川普18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基及一眾歐洲領袖之後，隔天美國和歐洲的軍方人士便著手商議如何安排停戰後的對烏安全保證。歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）19日表示，經過了三年半的俄烏戰爭，如今在美國表態之後，圍繞著對烏安全保證的外交勢頭正好，「現在是時候加快腳步，推動實務工作」。

美方稱，俄國總統普亭贊成烏克蘭獲得類似北約集體防禦的安全保證，但普亭本人並未公開證實，俄國外交部則強調「絕對無法接受」北約國家派軍進駐烏克蘭。對歐洲和美國而言，需要更多時間釐清什麼樣的安排在軍事上可行、同時又能為俄方所接受。

消息人士向路透社透露，北約軍事領袖週三（20日）會舉行一場線上會議，美國歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich），以及美國參謀聯席會議主席蓋恩（Dan Caine）等人都會出席。

據路透社報導，五角大廈正就美國能如何參與安全保證，展開規劃演練。川普提及的空中支援可能包含飛彈防空系統，或是劃設禁飛區並出動戰機巡邏。另一種可能是由歐洲派軍至烏克蘭，但由美國擔任指揮、控制的角色；派兵的國家不會以北約名義出動，而是打各自國家的旗號。

澤倫斯基18日則表示，安全保證的可能方案除了歐洲派兵至烏克蘭，還涉及情資共享，以及在空中和黑海提供安全防衛，或者單純提供資金。此外，烏克蘭的軍隊也需要更多軍事訓練的協助，確保未來能有足夠的自我防衛與威懾能力。

英法等國今年3月成立「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），主張在俄烏停戰後派軍至烏克蘭。該聯盟本週召開了一連串線上會議；根據英國釋出的聲明，歐洲一方面會跟美國開會討論，一方面準備好隨時在俄烏停戰時出動「安撫部隊」（reassurance force）到烏克蘭。

此前有消息指，這支部隊不會使用「維和」（peacekeeping）的名義。現階段已表態願意派兵至烏克蘭的國家包含英國、法國、愛沙尼亞；德國則持保留態度。

烏克蘭加入歐盟？

歐洲新聞台報導指，開放烏克蘭加入歐盟，也是對烏安全保證的一種可能方案。歐盟理事會主席科斯塔和愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）等人19日呼籲歐盟各國進一步推動此事。不過，歐盟成員國之一的匈牙利早前已表態不支持。

據彭博社消息，川普週一在白宮會晤澤倫斯基及其他歐洲領袖時，有歐洲領袖提出希望川普能施壓、促使匈牙利不再反對烏克蘭加入歐盟；川普因此直接打電話給匈牙利總理奧班（Viktor Orban），了解匈牙利為何阻擋此事。

19日，奧班在X平台重申反對立場：「讓烏克蘭加入歐盟，並不會帶來任何的安全保障。把歐盟成員身分跟對烏安全保證連結在一起，是沒有必要而且危險的。」

彭博報導另指，奧班與川普通話時，曾提議可以在匈牙利舉辦俄烏領袖會談；路透社引述美國官員說法證實有此討論。

俄烏戰爭之後，國際刑事法院以俄軍涉嫌強行綁架烏克蘭兒童至俄國境內、而普亭負有個人則人為由，對普亭發出逮捕令。依照國際刑事法院《羅馬規約》的國家，簽署國有義務在普亭踏上其領土時逮捕他。

不過，匈牙利國會今年4月通過了退出國際刑事法院的法案，因此「普澤會」若在匈牙利舉行，對普亭來說沒有被捕的隱憂。

其他可能的會議場所選項包含土耳其，今年5月至6月俄烏代表團曾在伊斯坦堡舉行多輪談判。瑞士也表態願意主辦俄烏和談，而且可以在法律上給普亭豁免，不實施逮捕令。

