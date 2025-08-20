美歐軍官討論烏克蘭安全保障方案 傳最快本週成形

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國與歐洲軍事將領今天在華府商討烏克蘭和平協議的可能機制。彭博報導，安全保障方案最快本週成形。美國總統川普先前排除派地面部隊支持和平協議，但提議可提供空中支援。

綜合法新社與路透社報導，美國的空中支援可有許多不同方式，包括提供烏克蘭更多防空系統，以及利用美軍戰機執行禁航區任務。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國已提供數十億美元軍援，川普長期以來對此強烈不滿，他先前曾表示歐洲國家「願意派遣地面部隊」以確保達成任何解決方案。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，川普總統「已明確表示美國不會派遣地面部隊進入烏克蘭」，使用美國空中力量是一種「選項與可能」。

李威特強調俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已向川普承諾會與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）見面，並表示美國高級官員正與俄羅斯就峰會「協調」。

西方領袖推動協議之際，美國國防部官員表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天晚間與歐洲軍事將領會談，商討「烏克蘭和平協議最佳的可能方案」。

這場面對面會談之後，明天北大西洋公約組織（NATO）32個成員國的軍事領袖將舉行視訊會議。

官員們向路透社表示，五角大廈正在進行規劃演練，探究美國除提供武器外，還能提供哪些支援。

2名消息人士說，其中一個方案是派遣歐洲軍隊前往烏克蘭，但由美國負責指揮控制。他們補充說，這些部隊不會懸掛北約旗幟，而是懸掛各自國家的國旗。

彭博（Bloomberg News）報導，為烏克蘭提供安全保障的方案最快將在本週成形，各國領袖把握住川普表達支持的機會，推動在潛在和平協議中納入派遣歐洲部隊的計畫。

知情人士表示，歐洲官員今天與會時，聚焦在派遣英國與法國部隊到烏克蘭的計畫，使其作為和平協議的一部分，其中包括軍事人員的規模與駐紮位置。這些匿名的知情人士表示，約有10個國家準備派遣部隊到飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

不過，目前還不清楚美國提供的支援本質。川普告訴福斯新聞（Fox News）：「談到安全時，他們願意派遣地面部隊。我們願意協助他們，特別是-你們可能在談的是空中支援，因為沒有人有我們擁有的資源，他們真的沒有。但我不覺得這個將是問題。」

然而，俄羅斯外交部已排除由部署北約國家軍隊來協助達成和平協議的可能性。

