普亭雖遭通緝 瑞士奧地利表態願為俄烏峰會接待

中央社／ 日內瓦19日綜合外電報導

瑞士與奧地利今天表示，儘管國際刑事法院（ICC）已對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，但如果普亭是為參與俄烏和平峰會前來，兩國均將接待。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）提出在歐洲舉行普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和平峰會的可能性，他談到場地應選在「中立國，或許是瑞士」。

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在記者會上表示，在某些情況下，普亭將被允許入境瑞士。

凱西斯指出，瑞士政府去年說明了向被發出國際逮捕令人士提供豁免權的規則，「此人必須是為參與和平會議前來，而非出於私人因素」。

另一方面，奧地利總理史托克（Christian Stocker）表示，如果和平談判在奧地利領土進行，奧地利將與國際刑事法院聯繫，「以確保普亭總統能夠出席」。

史托克指出，他已在澤倫斯基6月訪問期間，提出以維也納作為談判地點的可能。

史托克在聲明中表示：「我們的首都擁有悠久的對話傳統」。他並提到維也納是多個國際組織所在。

奧地利是歐洲聯盟（EU）成員國，但並非北大西洋公約組織（NATO）成員國，它過去曾尋求與俄羅斯建立密切關係，但莫斯科入侵烏克蘭後，雙方關係惡化。

普亭因非法驅逐烏克蘭兒童的戰爭罪，目前遭到國際刑事法院通緝。他上次造訪日內瓦是在2021年6月，當時是為與時任美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會。

俄羅斯與烏克蘭最近一次的雙邊會談是在土耳其的伊斯坦堡舉行。儘管土耳其是北約成員國，但莫斯科認為土耳其對俄羅斯較為友善；土耳其並非國際刑事法院成員國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

