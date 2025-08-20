普亭要求觸及烏克蘭「紅線」 頓巴斯不能割讓的理由曝光

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲領袖於白宮舉行會談，儘管歐洲領導人試圖將焦點從俄羅斯總統要求割地轉向美國的安全保障，但川普與澤倫斯基在烏俄控制區的地圖前交談，仍加劇烏國軍民對領土讓步的擔憂。

金融時報19日報導，監督團體「反腐行動中心」（Anti-Corruption Action Centre）主任卡倫紐克（Daria Kaleniuk）表示，看到這一幕讓她深感不安，並質疑：「川普談到領土交換，所以我想知道，如果談到領土互換，為什麼沒有一張俄羅斯的地圖？」

川普在阿拉斯加峰會前曾強調，結束戰爭可能需要「某種領土交換」，普亭隨後要求烏軍撤出整個頓內次克與盧甘斯克州。即便澤倫斯基及其他政治人物迅速否認會同意，仍引發烏克蘭國內的警戒。

執政黨國會議員切爾尼耶夫（Yehor Cherniev）說：「我們有我們的紅線，不限制我們的主權，不承認任何烏克蘭領土屬於俄羅斯，也拒絕割讓目前尚未被俄羅斯占領的領土。」

對基輔當局而言，割地不僅在政治上極具爆炸性，也被視為助長俄羅斯進一步侵略。專家和士兵指出，烏軍若撤出頓內次克重防地帶，將造成嚴重軍事後果。這意味著放棄自2022年以來始終未被攻破的防線，並被迫退至70公里外更難防守的陣地。

烏克蘭軍事專家、砲兵支援組織「Reactive Post」負責人納羅日尼（Pavlo Narozhny）直言，這將是一場災難。他警告，俄軍將能立即用滑翔炸彈攻擊聶伯羅彼得羅夫斯克州，並從東部和南部威脅扎波羅熱的工業中心。

烏控區最關鍵部分是頓巴斯北部一片綿延約45公里、近乎連續的城市地帶，涵蓋頓內次克與盧甘斯克州。4個城市及小村鎮組成的防禦帶被丘陵和田野環繞，布滿縱橫交錯的深反坦克戰壕與地雷區。頓巴斯烏控區實際首府克拉莫托斯克（Kramatorsk）中心還有一個廣闊的工業區，遍布隧道和迷宮般的工廠樓層。

專家擔心，放棄這些地區可能讓俄軍有能力發動進一步攻勢。烏克蘭空軍前中校、現任基輔智庫拉茲姆科夫中心（Razumkov Centre）聯合主任梅爾尼克（Oleksiy Melnyk）表示：「對我們烏克蘭人來說，這太明顯了，我們很驚訝看到華府政治領導人似乎未察覺這一威脅。」而且俄羅斯早有前例，2014年兼併里米亞與支持頓巴斯衝突，後來都用作後續攻擊的跳板。

不論軍事影響如何，烏克蘭領導階層都將面臨來自社會大眾、政治精英及軍方的強烈反對。在野黨國會議員阿列耶夫（Volodymyr Ariev）就說：「我們甚至不能討論這個問題，自願離開頓內次克州意味著各權力機構的人士都將被控叛國。」