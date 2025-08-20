俄烏和平協議恐無效！專家：2原因違法 停火vs協議「差很多」

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方以武力為前提談成協議，當中還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以國際法而言，停火與和平協議有著重大差異。停火是暫時停止交戰，雙方各自維持現有軍事控制區，目的是爭取談判、人道救援或平民撤離。停火長短大相逕庭，1914年一戰的聖誕節停戰僅持續數日；塞浦路斯和土耳其、印度和巴基斯坦，均已持續停火數十年。

相較之下，和平協議是正式、長期的條約，決定兩國未來關係。但若透過武力強加，在形式上已違法；加上普亭要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區、禁止加入北約，違反聯合國憲章保障國家主權與自決原則，內容上也違法。

全球權利合規協會國際律師皮齊（Jeremy Pizzi）說明，聯合國憲章明定嚴禁以武力奪取領土，「任何因軍事侵略而達成的條約，都是無效的」。

皮齊進一步解釋，即便烏克蘭依照憲法舉行公投，確定割讓土地給俄羅斯，「澤倫斯基或任何人都無法移交因軍事行動被侵略的土地。禁止使用武力征服領土是國際法的絕對規範。」

除了國際法問題外，烏克蘭也有不能同意莫斯科的戰略考量。俄軍雖已占領盧甘斯克與頓內茨克大部分地區，但普亭要求的割讓超過烏方實際失土。而烏方仍控制的頓巴斯工業城市群是防線中樞，包括斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），一旦淪陷，俄軍將直通烏克蘭西部。

停火可能是目前結束暴力的唯一途徑，而永久和平協議則違反國際法。皮齊直言：「現實是，就政治上而言，國際法讓受害者幾乎不可能在未取勝的情況下締結和平條約，這才是重點。」