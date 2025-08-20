快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

俄烏和平協議恐無效！專家：2原因違法 停火vs協議「差很多」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，換取簽署和平協議。但烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐洲傾向談判停火。法新社
俄羅斯總統普亭（右）要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，換取簽署和平協議。但烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐洲傾向談判停火。法新社

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方以武力為前提談成協議，當中還要求烏克蘭割讓領土，形式與內容上雙重違反國際法，恐怕無效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以國際法而言，停火與和平協議有著重大差異。停火是暫時停止交戰，雙方各自維持現有軍事控制區，目的是爭取談判、人道救援或平民撤離。停火長短大相逕庭，1914年一戰的聖誕節停戰僅持續數日；塞浦路斯和土耳其、印度和巴基斯坦，均已持續停火數十年。

相較之下，和平協議是正式、長期的條約，決定兩國未來關係。但若透過武力強加，在形式上已違法；加上普亭要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區、禁止加入北約，違反聯合國憲章保障國家主權與自決原則，內容上也違法。

全球權利合規協會國際律師皮齊（Jeremy Pizzi）說明，聯合國憲章明定嚴禁以武力奪取領土，「任何因軍事侵略而達成的條約，都是無效的」。

皮齊進一步解釋，即便烏克蘭依照憲法舉行公投，確定割讓土地給俄羅斯，「澤倫斯基或任何人都無法移交因軍事行動被侵略的土地。禁止使用武力征服領土是國際法的絕對規範。」

除了國際法問題外，烏克蘭也有不能同意莫斯科的戰略考量。俄軍雖已占領盧甘斯克與頓內茨克大部分地區，但普亭要求的割讓超過烏方實際失土。而烏方仍控制的頓巴斯工業城市群是防線中樞，包括斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），一旦淪陷，俄軍將直通烏克蘭西部。

停火可能是目前結束暴力的唯一途徑，而永久和平協議則違反國際法。皮齊直言：「現實是，就政治上而言，國際法讓受害者幾乎不可能在未取勝的情況下締結和平條約，這才是重點。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏戰爭如何落幕？梅爾茨喊先停火 馬克宏促四方會談

普亭想奪最「俄化」區 但烏克蘭仍掌握工業城市和鐵路

美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

選美皇后驚傳車禍過世！保時捷遭麋鹿撞擊　4月新婚享年30歲　

相關新聞

普亭要求觸及烏克蘭「紅線」 頓巴斯不能割讓的理由曝光

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲領袖於白宮舉行會談，儘管歐洲領導人試圖將焦點從俄羅斯總統要求割地轉向美國...

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

美國總統川普19日電話連線受訪福斯新聞早晨節目時透露，他促成俄烏戰爭結束的最新、最真實動機，是擔心自己死後可能上不了天堂...

俄烏和平協議恐無效！專家：2原因違法 停火vs協議「差很多」

美國總統川普近日改變立場，不再呼籲烏俄先行停火，轉而主張直接簽和平協議。兩者乍看皆為和平途徑，但專家警告，俄方以武力為前...

川普排除戰後美軍駐烏！專家：單憑歐洲嚇不住俄 美軍1支援可撐場

美國總統川普19日受訪表態，俄烏終戰後，美國不會派兵協防烏克蘭，引發外界質疑這對戰後嚇阻俄羅斯的威力。專家指出，缺乏美軍...

普亭傳向川普建議在莫斯科舉行俄烏峰會 澤倫斯基秒拒絕

法新社19日引述3名知情人士報導，俄羅斯總統普亭提議，他與烏克蘭總統澤倫斯基在莫斯科舉行和平峰會。

春哥侃陸／川普想當尼克森第二？雙普會北京圈熱議躺槍

美國總統川普和俄羅斯總統普亭，兩人剛在阿拉斯加完成了一場奇特的約會。雙普約會，全世界都在看圍繞烏克蘭的鬧劇，只有北京圈中在熱議中國可能「躺槍」、意即「躺著也中槍」。聯合報資深香港特派員李春列舉外交、學界、軍事三個領域意見領袖的看法，解析北京對「雙普會」究竟擔心什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。