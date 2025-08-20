「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

美國總統川普19日電話連線受訪福斯新聞早晨節目時透露，他促成俄烏戰爭結束的最新、最真實動機，是擔心自己死後可能上不了天堂。

紐約時報報導，川普談到自己每周若能救下7000人條人命，接著表示：「如果可能的話，我想努力上天堂。」並說：「我聽說我做得還不夠好，我真的算是最底層的人了。不過，如果我能上天堂，這也算是一個理由吧。」

🚨 JUST IN - PRESIDENT TRUMP: "I want to try and get to heaven if possible. I hear I'm not doing well. I hear I'm really at the bottom of the totem pole. But if I can get to heaven, this [war ending] will be one of the reasons."pic.twitter.com/OMm26dZq7A — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 2025年8月19日

紐時指出，對任何一位總統來說，這都是極不尋常的坦承，但對川普而言，尤其顯得格外出乎意料。川普被許多支持者視為救世主，而他自己也在各種場合鼓吹這種信念，如今卻表示，他知道自己並非聖人。

這種對下地獄的恐懼引出了幾個問題。其中最重要的一個是：究竟是誰一直告訴川普，他在上天堂那一刻時「表現不佳」？大天使米迦勒不知怎麼就拿到了川普的手機號碼？

不過，很少能聽到川普說出如此自我反省又帶自嘲意味的話，而這次無疑就是如此。白宮發言人李維特在當天稍晚的例行記者會上，被問及川普談到上天堂時是否在開玩笑，或者「他的和平協議背後有靈性動機」。李維特回答，她認為川普是認真的。

李維特說：「我認為總統想上天堂，就像我希望我們在座的每一位也一樣。」