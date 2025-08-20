川普排除戰後美軍駐烏！專家：單憑歐洲嚇不住俄 美軍1支援可撐場

美國總統川普19日受訪表態，俄烏終戰後，美國不會派兵協防烏克蘭，引發外界質疑這對戰後嚇阻俄羅斯的威力。專家指出，缺乏美國的北約，幾乎不會對俄構成太大威脅，恐影響歐洲減少派兵，嚇阻力打折；若有美軍則讓歐洲更好交代，同時鼓勵其他國家跟進。不過，即便美國不派地面部隊，若能提供後勤、情報與空中支援，仍能在戰後維和發揮關鍵輔助。

紐約時報報導指出，川普排除美軍駐烏是意料之舉，但部分俄烏專家認為，這樣的立場可能導致歐洲派兵減少，同時限縮未來對俄的嚇阻力，尤其是在部分歐洲軍隊面臨資源有限，且歐陸捍衛烏克蘭的政治意願逐漸分化的背景下。

英國皇家國際事務研究所吉爾斯（Keir Giles）解釋，若有美國參與可容易嚇阻俄方，「沒有美國，事情會困難得多」。加州克雷蒙特麥肯納學院俄國暨東歐專家厄玻爾（Hilary Appel）表示，美軍駐烏一來讓歐洲能更好交代派兵的正當性，也能鼓勵其他國家跟進。

倫敦國王學院國防問題研究員米隆（Marina Miron）說明，安全保證的重點是嚇阻俄再次入侵，兵力的數量與部隊密度皆為關鍵。志願聯盟不等於整個北約，米隆直言，「務實一點，沒有美國，北約對俄並不構成太大威脅」。

不過，專家認為，美國的空中支援在維和上仍能發揮關鍵輔助。

川普未具體說明如何透過空中行動協助烏克蘭，但米隆表示，這類協助可能包括為歐洲軍隊提供後勤支援與物資補給。另一種空中支援方式則可能是作戰行動，包括戰鬥機攻擊地面部隊，但這個可能性不高，因為這些安全保證理應是在戰爭結束後才啟動。

智庫CNA海軍分析中心俄國專家戈倫柏格（Dmitry Gorenburg）指出，歐洲一大問題是資源有限，如果能由美國提供後勤、空中監控及相關情報，整個行動更可行且可延續。

與此同時，專家認為，安全保證強不強，關鍵還要看歐洲敢不敢硬起來對抗俄羅斯，否則再多安全保證可能也淪為空談。