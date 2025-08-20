普亭傳向川普建議在莫斯科舉行俄烏峰會 澤倫斯基秒拒絕

法新社19日引述3名知情人士報導，俄羅斯總統普亭提議，他與烏克蘭總統澤倫斯基在莫斯科舉行和平峰會。

美國總統川普18日與澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間曾致電普亭。一名消息人士表示，普亭與川普通話時「提到莫斯科」，並補充指出，澤倫斯基當時的回應是「不」。

一位知情外交消息人士表示，歐洲領導人告訴川普，普亭的提議「看起來不是一個好主意。」POLITICO報導，一位不具名官員更指出，「很明顯這不是認真的」，並指「大家昨天立刻就否決並略過不提，但今天媒體卻大肆渲染。」

一名川普政府資深官員向POLITICO透露，普亭曾對川普表示，希望與澤倫斯基舉行雙邊會晤，但具體地點尚未確定。法國總統馬克宏建議瑞士日內瓦作為可能的會面地點，很快得到了義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）的支持。

儘管國際刑事法院（ICC）對普亭發出逮捕令，但法新社報導，瑞士已表態，若普亭前去參加烏克蘭和平談判，將對其給予豁免權。POLITICO同時引述知情人獨家披露，白宮正計畫在匈牙利首都布達佩斯舉行美國、俄羅斯與烏克蘭三方領導人的可能會晤。