【專家之眼】川普與普亭結金蘭，看北約與烏克蘭生死簿

川普與澤倫斯基的世紀會晤，不僅引來全球關注，更有來自北大西洋公約組織重要成員的擔綱做配角！對川、澤兩人天生的表演奇才，這次會面總算互給足對方顏面，還能做到共領風騷。

在公開對外的談話會上，歐美國家的九位巨頭也輪番發言；他們對於烏克蘭的安全保證，多所期待；但如何能具體落實？則未曾明示。緊接著的十天，即將舉辦的幾場會談當中，即將登場的普亭，以及只同意擔任中間人的川普，雙普的各自圖謀，還有那些尚未言明呢？而歐盟國家的媒體與民意，能否都買帳？則皆是未定之數。

譬如接棒發言的義大利總理，梅洛尼，提出以「北約第五條」的效力為範本，給烏克蘭防禦保證；川普直言，那邊是歐洲安全的最前線，但美國不會出兵。

反觀，主戰場的烏克蘭，已然國土淪喪、亡命天涯之餘，還得在可預見的未來，倒賠上土地和自然資源等的老祖產！至於前去陪同晉見的歐盟領袖，到了白宮只怕有如吞吃黃連，說不出萬般的苦啊。

真真是被人拐賣，還得要幫著數鈔票。

當下的各方談話可預判的是，歐盟軍費支出將逐步達到川普所堅持的，5%國內生產毛額。此外，一旦俄、烏達成了和平協議，烏克蘭境內當然不再有戰火；確切的說，就連普亭也主張，利害關係的雙方所簽署的和平協議，效力必須是永久性的，而不再有任何輕啟戰端的必要。

而澤倫斯基在兵疲馬困之際，顯然也滿足於掛上一張失土的暫定線地圖；尤其是被俄國所軍事佔據的領土，川普不再強求和談條件之一，就是必須接受失土要伴隨有正式的主權移轉。

只要他能夠臥薪嘗膽跟持續爭取到國外聲援，那麼在行將要舉辦的總統選舉，他自然有舞台、戲碼，跟取得最後的勝算。

回頭再看澤倫斯基在白宮，開懷盡興的表演，換到了他個人可以在總統任期已屆滿之後，還能跟著雙普、NATO跟歐盟大員，平起平坐的商談世局未來。

但背後的舉國代價卻很高，初步換回的也只是由美國所提供、繪製，關於烏、俄兩國交戰區跟佔領地，一張國土暫定線的地圖。

川普笑說，你也可以設法把失土都拿回來啊！澤倫斯基則急切的回答，”NO, NO, NO”；這張地圖太珍貴了，讓我把它帶回到烏克蘭便是。