川普：可能對烏克蘭提供空中支援 不派地面部隊

美國總統川普今天排除派遣地面部隊支持任何烏克蘭和平協議的可能性，但提議可以提供空中支援。同時，歐洲各國開始討論潛在俄烏峰會登場前的安全保障。

法新社報導，為了結束俄烏戰爭展開密集外交行動的川普（Donald Trump），昨天在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐洲多國領袖，這和川普在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行具里程碑意義的會談，僅相距3天。

川普表示普亭同意會見澤倫斯基，並接受西方對烏克蘭的部分安全保障，但這些承諾在烏克蘭與西方國家均受到極為慎重的看待，且許多細節仍未明朗。

3名知情人士向法新社透露，普亭與川普通話時，提議他與澤倫斯基在莫斯科舉行峰會。其中1名消息人士指出，澤倫斯基立刻拒絕在侵略國首都會面。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對基輔投入數十億美元，此舉遭川普嚴厲抨擊。他表示，歐洲國家「願意派地面部隊」以確保達成任何和解協議。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時指出：「法國、德國，還有英國等幾個國家都想要派地面部隊。我們願意提供協助，尤其可能是出動空中支援。」