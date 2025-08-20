外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮。(歐新社)
美國白宮。(歐新社)

針對美俄烏有可能在接下來舉行三方領袖會議，Politico報導指出，美國白宮有意在匈牙利的首都布達佩斯舉行。

美國總統川普19日受訪時則表示，他認為俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基之間的關係有進步，接下來希望他們先見面。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，緊接著在本周與澤倫斯基和歐洲領袖會談；川普18日會後在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，他在高峰會談結束後致電普亭，並開始安排普亭與澤倫斯基的會面；川普說，目前還沒有決定地點；川普表示，那場會面結束後，將會有一場包括他在內的美俄烏三方領袖會談。

針對三方會談，Politico報導指出，白宮計畫在布達佩斯舉行；報導引述知情人士指出，雖然地點還沒有確定，有可能會出現改變，但布達佩斯現在是白宮的首選。

川普19日受訪時表示，他預計先讓普亭和澤倫斯基見面，指他們互動不好；不過川普也說，他認為兩人的關係有進步，否則他不會安排雙方見面，而是直接規畫三方會談。

川普說，他與普亭的關係很好，但如果沒有辦法結束戰爭，川普說，他一點也不在乎他與普亭的關係。

川普說，他接下來希望普亭能夠保持好的態度，否則將導致很困難的情況；川普也說，他希望澤倫斯基能夠達成他必須做到的事情，指澤倫斯基必須展現一些彈性。

