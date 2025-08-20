聽新聞
英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普19日表示，針對烏克蘭的安全保證，法國、德國和英國等歐洲國家未來擬派出軍隊；川普表示，他不認為這會對俄烏談和造成阻礙，指俄羅斯總統普亭已經厭倦戰爭；不過川普也說，大家將在接下來幾周內看清普亭的態度。

此外，白宮19日也重申，美國不會為烏克蘭的安全保證派出任何軍隊，但會用其他方式協助；白宮也指出，川普已經指示執政團隊著手規畫烏克蘭安全保證的架構。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，18日先與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮舉行閉門會面，接著與包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等歐洲領袖舉行高峰會談。

針對歐洲領袖對達成類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證有共識，川普19日接受福斯新聞節目電話訪問時表示，烏克蘭不會成為北約成員，但部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭。

川普說，他不認為這會是一個問題，指普亭已經厭倦戰爭，不過川普也不排除普亭可能改變心意，認為各國將在接下來幾周內看清普亭真正的心意；川普說，他有可能不希望達成協議。

川普也說，美國不會派遣軍隊至烏克蘭。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日重申說，川普已經言明，美國軍隊不會被派遣到烏克蘭，但美國將幫忙協調，並透過其他方法來達成安全保證。

李維特指出，川普已經指示國安團隊配合歐洲國家，並持續與俄烏合作和討論；李維特也說，川普也指示他的團隊規畫出安全保證的架構，以結束戰爭，並確保長久的和平。

至於澤倫斯基18日提及，作為安全保證的一環，烏克蘭預計在歐洲國家資助之下購買900億美元的美國武器，同時也將生產製造無人機，部分計畫出售給美國，李維特說，這是川普非常有創意的解決方案，由北約購買美國武器來支持烏克蘭軍隊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

