聽新聞
0:00 / 0:00
美俄烏三方領袖會談 首選地點曝光
美國政治新聞媒體Politico 19日獨家報導，白宮正著眼匈牙利布達佩斯作為可能的美俄烏三方領袖會談地點。
1位川普政府官員及1位接近川普政府的人士對Politico說，美國總統川普、俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基可能的三方領袖會談地點，中歐內陸國匈牙利的首都布達佩斯是選項。
隨著布達佩斯成為白宮的第1選擇，負責美國正副總統維安的特勤局（USSS）正為這場會談做準備。
自川普第1任以來，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）就與川普關係密切。
