聽新聞
0:00 / 0:00

美俄烏三方領袖會談 首選地點曝光

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國總統川普（右）第1任時，和匈牙利總理奧班（左）在白宮橢圓辦公室會面。路透
圖為美國總統川普（右）第1任時，和匈牙利總理奧班（左）在白宮橢圓辦公室會面。路透

美國政治新聞媒體Politico 19日獨家報導，白宮正著眼匈牙利布達佩斯作為可能的美俄烏三方領袖會談地點。

1位川普政府官員及1位接近川普政府的人士對Politico說，美國總統川普、俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基可能的三方領袖會談地點，中歐內陸國匈牙利的首都布達佩斯是選項。

隨著布達佩斯成為白宮的第1選擇，負責美國正副總統維安的特勤局（USSS）正為這場會談做準備。

自川普第1任以來，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）就與川普關係密切。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

「戰爭的人命代價必須結束」 美歐峰會商討戰火下兒童困境

烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全

一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

川普承諾保障烏克蘭安全 北約：重大突破

相關新聞

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

針對美俄烏有可能在接下來舉行三方領袖會議，Politico報導指出，美國白宮有意在匈牙利的首都布達佩斯舉行。

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

美國總統川普19日表示，針對烏克蘭的安全保證，法國、德國和英國等歐洲國家未來擬派出軍隊；川普表示，他不認為這會對俄烏談和...

川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名歐洲領袖，期間一度單獨與俄羅斯總統普亭通話。川普會後說，將安排普亭與...

「只協調不協防！」 俄烏終戰後 美國只提供其他方式安全保證

白宮19日說，美國可以協助協調對俄烏終戰後烏克蘭的安全保證，總統川普已指示其國安團隊和歐洲合作。

美俄烏三方領袖會談 首選地點曝光

美國政治新聞媒體Politico 19日獨家報導，白宮正著眼匈牙利布達佩斯作為可能的美俄烏三方領袖會談地點。

正裝獲讚、演說致謝11次… 澤倫斯基學會跟白宮打交道

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。