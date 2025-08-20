川普表明 俄烏終戰後不會派美國部隊協防烏克蘭

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國總統川普（右）18日在白宮橢圓辦公室和烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。路透
圖為美國總統川普（右）18日在白宮橢圓辦公室和烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。路透

美國總統川普19日在福斯新聞晨間節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）受訪時表明，俄烏終戰後，美國不會派兵協防烏克蘭

川普表示，美國能以其他方式幫忙，包括提供空中支援。

當該節目主持人問川普能為他指稱的不會派美軍駐防烏克蘭做出任何保證時，他答道，「嗯，我向你保證，而且我是總統」。

川普說，作為和俄羅斯達成的任何俄烏協議一環，沒有美國軍隊會被放在當地來保護烏克蘭。

川普還說，烏克蘭希望加入北約（NATO）並收回克里米亞半島，但這兩件事都不可能。

俄國2014年兼併克里米亞。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普為何網開一面？大陸靠秘密武器貿易博弈 川普轉而對這國翻臉

「戰爭的人命代價必須結束」 美歐峰會商討戰火下兒童困境

美扮演何種角色？川普允提供烏克蘭安全保障 BBC分析可能有4形式

烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全

相關新聞

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

針對美俄烏有可能在接下來舉行三方領袖會議，Politico報導指出，美國白宮有意在匈牙利的首都布達佩斯舉行。

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

美國總統川普19日表示，針對烏克蘭的安全保證，法國、德國和英國等歐洲國家未來擬派出軍隊；川普表示，他不認為這會對俄烏談和...

川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名歐洲領袖，期間一度單獨與俄羅斯總統普亭通話。川普會後說，將安排普亭與...

「只協調不協防！」 俄烏終戰後 美國只提供其他方式安全保證

白宮19日說，美國可以協助協調對俄烏終戰後烏克蘭的安全保證，總統川普已指示其國安團隊和歐洲合作。

美俄烏三方領袖會談 首選地點曝光

美國政治新聞媒體Politico 19日獨家報導，白宮正著眼匈牙利布達佩斯作為可能的美俄烏三方領袖會談地點。

正裝獲讚、演說致謝11次… 澤倫斯基學會跟白宮打交道

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉...

