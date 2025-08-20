川普表明 俄烏終戰後不會派美國部隊協防烏克蘭
美國總統川普19日在福斯新聞晨間節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）受訪時表明，俄烏終戰後，美國不會派兵協防烏克蘭。
川普表示，美國能以其他方式幫忙，包括提供空中支援。
當該節目主持人問川普能為他指稱的不會派美軍駐防烏克蘭做出任何保證時，他答道，「嗯，我向你保證，而且我是總統」。
川普說，作為和俄羅斯達成的任何俄烏協議一環，沒有美國軍隊會被放在當地來保護烏克蘭。
川普還說，烏克蘭希望加入北約（NATO）並收回克里米亞半島，但這兩件事都不可能。
俄國2014年兼併克里米亞。
