川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名歐洲領袖，期間一度單獨與俄羅斯總統普亭通話。川普會後說，將安排普亭與澤倫斯基會面，其後舉行美俄烏領袖會議，討論未來由歐洲在與美國協調下，對烏提供安全保證。

美不派軍駐烏 僅空中支援

川普十九日接受福斯新聞節目訪問說明這次會談。被問到是否將派美軍赴烏作為安全保障一環，川普說「保證」不派美軍駐烏，歐洲願意派地面部隊，美國可能透過空中支援等方式協助。他說，烏國將獲某種安全保障，但重申烏國不可能加入北約或拿回克里米亞。

川普說，已告訴普亭將安排「普澤會」，若順利可再舉行美俄烏會議，但「兩個人才能跳探戈」。川普稱對協議達成樂觀看待，但坦言普亭有可能不想，若如此，普亭將面臨「艱難處境」，預料未來幾周將可得知普亭立場。川普也說希望澤倫斯基「做他必須做的事」，展現若干彈性。

川普十八日說，他與普亭在十五日阿拉斯加「雙普會」跨出非常重要一步，讓普亭同意接受烏克蘭將獲得安全保證，此事是十八日美歐烏領袖會談的重點，討論歐洲各國怎麼分工。

川普表達對普亭的信任，指他與普亭關係很好，相信普亭希望解決俄烏戰爭，一到兩周各方就會知道能否做到。川普會後也在社群媒體真實社群發文說，已開始安排普澤會，地點未確定，之後舉行美俄烏會談，這對打了快四年的戰爭來說是極佳初步成果，副總統范斯、國務卿魯比歐和中東特使威科夫正與俄烏協調。

澤倫斯基稱 樂見川普出席

英國衛報十九日報導，川普聲稱普亭將與澤倫斯基面對面會談，這項潛在突破是在十八日緊張的外交互動後達成。川普在會談中排除俄烏停火可能，澤倫斯基及其盟友則敦促美國支持在俄烏長期協議中，對烏提供安全保證。

澤倫斯基會後說，這次川澤會是兩人至今最良好對話，談到安全保障、俄烏換俘等敏感議題，認為美國釋出非常強的訊號，透露出做好提供安全保障的準備非常重要；對烏安全保障事宜十天後將定型。澤倫斯基還說，預料烏美俄三方將在川普安排的會談討論領土等議題，烏方非常樂見川普能出席。川普回應說，只要澤倫斯基希望他去，他就會出席。

俄未證實 稱普澤會須周延

川普十八日先會晤澤倫斯基，兩人才接著與英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特等領袖一同會談。

梅爾茨說，川普和普亭通話並同意未來兩周將有「普澤會」，但不知道普亭敢不敢參加。俄國塔斯社報導，普亭在通話時表示對與烏直接會談態度開放，但沒證實將舉行普澤會。俄國外長拉夫羅夫十九日說，事關烏克蘭的領袖會議必須有最周延準備。

威科夫十七日說，普亭在雙普會同意讓美歐對烏提供類似北約的安全保證，作為和平協議一環，范德賴恩、梅洛尼都樂觀其成；施凱爾說，這符合英法主導的「志願者聯盟」目標。