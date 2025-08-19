專家：烏克蘭若失頓巴斯防禦 恐如捷克1938年失蘇台德地區

快訊

中央社／ 布拉格19日專電

傳出俄國要求烏克蘭放棄頓巴斯作為結束戰爭的條件之一，捷克專家指出，烏克蘭若失去頓巴斯關鍵防禦，俄羅斯將能進一步侵略烏克蘭完全敞開的土地，那麼將如1938年捷克斯洛伐克喪失蘇台德地區，隨後被納粹佔領。

美俄元首會談後，傳出俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）提出烏克蘭放棄頓巴斯（Donbass），作為結束戰爭的條件之一。

布爾諾國防大學專家佩特拉斯（Zdeňka Petráš）今天接受捷克新聞通訊社（ČTK）表示：「先不談經濟層面，雖然頓巴斯本身是工業區，有煤礦、石油。但對烏克蘭來說更重要的是，該地區形成一道關鍵的防線。」

這條防線是指遍布於頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）關鍵地區的烏克蘭防禦工事。防線自2014年烏軍與親俄分離主義者爆發衝突後逐步建立，並在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後進一步大幅強化，用以阻擋俄軍向西推進。

這道防線北部涵蓋斯拉夫揚斯克（Sloviansk）與克拉莫托斯克（Kramatorsk），中部包括利曼（Lyman）一帶，南部則在波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近。

佩特拉斯指出，這條防線對烏克蘭的防衛至關重要。「如果烏克蘭失去這道防線，事實上將成為一片對俄羅斯再次侵略毫無屏障的土地，無法建立新的防禦據點。」

佩特拉斯將此情況比喻為1938年慕尼黑協定後的捷克斯洛伐克，當時因失去邊境蘇台德地區的防禦工事，納粹德國得以毫無阻礙地進一步佔領整個國家。

在當前的國際談判中，討論的議題之一是對烏克蘭的安全保障。佩特拉斯指出，這些保障目前仍未被明確規範，只說應要強而有力。「但現實上俄羅斯在戰場上佔據優勢，因此若要談安全保障，那必須是俄羅斯也能接受的方式與機制。」

美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyj）、德國、英國、法國、義大利、芬蘭代表，與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）18日在白宮商討如何結束這場已持續3年多的戰爭。會後達成的結果是，將安排澤倫斯基與普亭會晤。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

